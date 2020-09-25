Son Dakika | BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Devletimiz ve milletimiz var olsun" - Son Dakika

Son Dakika | BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Devletimiz ve milletimiz var olsun"

Bir son dakika haberine göre 6-7 Ekim 2014 olaylarına karışan 82 kişiye gözaltı kararının çıkması sonrası bir açıklama yayımlayan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devletimiz ve milletimiz var olsun" dedi.

Son Dakika | BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:

6-7 Ekim 2014 olaylarına karışan 82 kişiye gözaltı kararının çıkması sonrası bir açıklama yayımlayan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devletimiz ve milletimiz var olsun" dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu, 2014'teki Kobani bahanesiyle gerçekleşen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında, 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılması ile ilgili yazılı açıklama yapan BBP Lideri Destici, "Eskiler hafıza-i beşer nisyanla maluldür derler. Ancak devlet unutmaz. Devlet unutmamalıdır. Bu aynı zamanda devlet olmanın gereğidir" ifadelerini kullandı.

"Herkese demokrasi dersi vermeye çalışanlara tekrar hatırlatalım"

HDP yöneticilerinin ayaklanma çağrısı üzerine, 6-7 Ekim 2014'te başlayan olaylarda, 37 kişinin hayatını kaybettiğini, 326'sı güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 761 vatandaşın yaralandığını hatırlatan Destici, "Düşünce suçu, paravanının arkasına saklanıp herkese demokrasi dersi vermeye çalışanlara tekrar hatırlatalım. HDP yöneticilerinin ayaklanma çağrısıyla başlayan ve organizasyonlarıyla devam eden olaylarda, 37 nitelikli adam öldürme, 29 adam öldürmeye teşebbüs, 3 bin 777 mala zarar verme, 25 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15 yağma, 308 iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, 13 Türk bayrağını yakma, 7 Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet suçu işlendi" diye konuştu.

"Gelişmeleri takdirle karşıladığımızı halkımızla paylaşmak istiyorum"

Şehitlerin al bayrağa sarılı tabutlarının omuzlarda taşındığı günlerin unutulmaması gerektiğini belirten BBP Genel Başkanı Destici, "Ayaklanma çağrısının sebebinin, Türkiye'nin, PKK'ya gönderilen silahların geçişine izin vermemesi olduğunu, hemen her gün, o silahlarla şehit edilen evlatlarımızı, bayrağa sarıp, omuzlarımızda taşıyıp toprağa verdiğimizi, tarihe kayıt düşmek adına ayrıca hatırlatmak ve ifade etmek istiyorum. Geç de olsa, adaletin tecelli etmesi yönünde atılan, büyük, ciddi ve kararlı adımları takdirle karşıladığımızı ülkemiz, devletimiz, milletimiz ve özellikle mağdurlar adına, gelişmeleri takdirle karşıladığımızı halkımızla paylaşmak istiyorum" açıklamalarında bulundu.

"Devletimiz ve milletimiz var olsun"

İnsanların ancak adaletin tecelli ettiğini görürlerse kendilerini güvende hissedebileceklerinin unutulmaması gerektiğini aktaran Genel Başkan Destici şunları söyledi:

"Gururla ifade etmek istiyorum ki Büyük Birlik Partisi, HDP'yi, öncüllerini, türevlerini, yancılarını, geçmişinde bir gün bile "siyasi parti" olarak telaffuz etmedi, siyasi parti olarak görmedi, siyasi parti muamelesi yapmadı. Yöneticileri, adayları, politikası, söylemi, bir terör örgütü tarafından belirlenen hiçbir yapılanma, dünyanı hiçbir yerinde, hiçbir zaman diliminde "siyasi parti" kavramıyla yan yana gelmez, "siyasi parti" kavramıyla yan yana getirilmesi bile "suç" olarak değerlendirilir. Bunun yanı sıra, sıfatları ne olursa olsun, suç işleyenleri taşıdıkları sıfatlar "masum" ve "dokunulmaz" yapmaz. Devletimiz ve milletimiz var olsun." - ANKARA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Gözaltı, Ekim, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 15:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika | BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: 'Devletimiz ve milletimiz var olsun' - Son Dakika


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