BDDK: Bireysel bankacılık analiz ve derecelendirme modeli geliştirildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDK), banka işleyişinin, iş modelinin, strateji ve politikalarının finansal tüketicilerin hak ve menfaatleri kapsamında değerlendirilmesi amacıyla, "Bireysel Bankacılık Analiz ve Derecelendirme Modeli"nin (BAM) geliştirildiğini duyurdu.

BDDK'dan yapılan açıklamada, son dönemde bankacılık sektöründe;