Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Nurol Yatırım Bankası AŞ'ye bazı hizmetleri sağlaması konusunda izin verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Nurol Yatırım Bankası AŞ tarafından, Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla bağlı ortaklığına, risk yönetimi, iç kontrol, iç denetim, bilgi işlem ile ilgili hizmetler, insan kaynakları, araştırma, acentelik ve hukuk hizmetleri konusunda destek/danışmanlık hizmeti sağlaması hususunda izin verildi.