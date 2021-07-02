Son Dakika: BDDK'nın 21 faizsiz konut şirketini tasfiye etmesinin ardından, 8 şirket daha kendi isteğiyle tasfiye edildi
02.07.2021 14:17
Son dakika: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bu sabah 21 faizsiz konut şirketinin tasfiye edildiğini açıklamıştı. Yeni bir açıklama daha yapan BDDK, 8 şirketin daha kendi isteğiyle tasfiye edildiğini duyurdu. Böylece sektörde faaliyet gösteren 6 şirket kaldı.
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2.07.2021 14:27:17. #1.11#
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