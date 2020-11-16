Son dakika: Bebek cesedi sanılan çarşafın içindeki kedi ölüsüymüş - Son Dakika

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, çarşafa sarılı bebek cesedi olabileceği ihbarıyla ormanlık alana gelen polis ekipleri, kedi ölüsü olduğunu tespit etti.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Hurma Mahallesi 256 Sokak'taki ormanlık alanda meydana geldi. Yürüyüş yapanlar, ağaçların arasında, beyaz çarşafa sarılı bir şey olduğunu görünce bebek cesedi olabileceği düşüncesiyle 112 Acil Yardım Hattı'na bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, kısa sürede bölgeye geldi. Polis, çarşaf içinde kedi ölüsü olduğunu tespit etti. Kedi, karton kuyuya konularak, götürüldü.