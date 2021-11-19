BEBEK KAMERASINDAN YAKALANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE - Son Dakika

BURSA'nın Mudanya ilçesinde hırsızlık için girdikleri evde görüntüleri bebek kamerasına yansıyan, polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan 4 şüpheli ile onlara sahte plaka hazırlayan B.G. (26) adliyeye sevk edildi.

Mudanya ilçesinde 4 ve 8 Eylül tarihlerinde iki ayrı evden hırsızlık yapıldı. Ailelerin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızların girdiği evlerin birinde ailenin çocuklarını izlemek için yatak odasına yerleştirdiği güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Marmara Bölgesi'ndeki birçok ilde hırsızlık olaylarına karışan A.C. (22), M.C. (24), F.G. (25) ve G.Ş. (26) olduğu tespit edildi. Görüntülerde bellerinde silahlarla eve giren şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti.

Ekipler, şüphelilerin internet sitesinde satışa konulan araçların plakalarını kopyalayarak 'ikiz plaka' oluşturduklarını ve kiraladıkları otomobillere bunları takarak gezdiklerini belirledi. Şebeke üyelerinin kullandığı aracın gerçek plakasına ulaşmak için yaklaşık 60 bin araç inceleyen ekipler, şüphelilerin İstanbul ve Kocaeli' de kaldıkları adreslere ulaştı. Özel harekat polisinin de katılımıyla adreslere baskın düzenleyen ekipler, 4 şüpheli ile birlikte sahte plakaları basan B.G.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.