Son dakika! BEBEK'TE 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAFEYE ATEŞ AÇILMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'ta bulunan ünlü bir kafeye dün silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Kafede ünlü şarkıcı Teoman'ın da olduğu ortaya çıktı. Silahlı saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 01.30 sıralarında Bebek Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi'ndeki ünlü bir kafede yaşandı. İddiaya göre, akşam saatlerinde kafeye gelen kişi ya da kişiler mekana alınmadı. Saat 01.30 sıralarında tekrar olay yerine gelen kişi ya da kişiler, caddeden kafeye silahlı saldırı düzenledi. Açılan ateş sonucu 2 kafe çalışanı ile 1 çiçekçiyle yaralandı. Silahlı saldırganlar olay sonrası kaçarken ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de ünlü kafe ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan çalışmalarda yerde çok sayıda kovan bulundu. Saldırı sırasında kafenin önündeki lüks bir otomobile de mermi isabet etti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için harekete geçti.

GÜVENLİK KAMERASI

Kafeye silahlı saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişi otomobilden inip kafeye doğru ateş açıyor. Saldırgan ardından otomobile binerek uzaklaşıyor.

TEOMAN DA KAFEDEYDİ

3 kişinin yaralandığı olay sırasında ünlü sanatçı Teoman'ın da kafede olduğu ortaya çıktı. Teoman, saldırı sonrası aracına binerek olay yerinden ayrıldı.