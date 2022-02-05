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Son dakika... Bebek'te ünlü kafeteryaya silahlı saldırı kamerada: Geçen ay işine son verilmiş - Son Dakika

Son dakika... Bebek'te ünlü kafeteryaya silahlı saldırı kamerada: Geçen ay işine son verilmiş

05.02.2022 20:22
Son dakika... Bebek'te ünlü kafeteryaya silahlı saldırı kamerada: Geçen ay işine son verilmiş

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul Bebek'te gece saatlerinde aracından inen şahıs tarafından ünlü bir kafeteryaya yapılan silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Bebek'te gece saatlerinde aracından inen şahıs tarafından ünlü bir kafeteryaya yapılan silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş polisi, kimliğini tespit ettiği şüphelinin peşine düştü. Şahsın, saldırı düzenlediği kafeteryadan geçtiğimiz ay işine son verildiği ortaya çıktı.

Olay, saat 01.20 sıralarında Beşiktaş Bebek Yoğurtçu Zülfü Sokak üzerindeki ünlü bit kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde 34 VF 0416 plakalı otomobille gelen bir şahıs, araçtan indikten sonra silahını çekerek kurşun yağdırdı. Şahıs ardından geldiği araca binerek hızla uzaklaştı. Saldırı sonucunda kafeteryadaki mekanın işletmecisi İbrahim Yılmaz (48) bacağından, çiçekçi Mehmet Putum (30) kalçasından ve yoldan geçen Recep Vayıs (36) ise bacağından yaralandı. Yağmur Ağkaya'nın aracının ise ön sağ yolcu camına isabet sonucu kırıldığı belirlendi. Saldırı anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Beşiktaş polisi saldırganın peşinde

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın emniyette "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan kaydı bulunan Can A. (25) olduğu tespit edildi. Öte yandan şahsın geçtiğimiz ay saldırı düzenlediği kafeteryadan çıkartıldığı ortaya çıktı.

Beşiktaş polisi saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Son dakika... Bebek'te ünlü kafeteryaya silahlı saldırı kamerada: Geçen ay işine son verilmiş
Son dakika... Bebek'te ünlü kafeteryaya silahlı saldırı kamerada: Geçen ay işine son verilmiş
Son dakika... Bebek'te ünlü kafeteryaya silahlı saldırı kamerada: Geçen ay işine son verilmiş

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Beşiktaş, İstanbul, Saldırı, Bebek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Bebek'te ünlü kafeteryaya silahlı saldırı kamerada: Geçen ay işine son verilmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Bebek'te ünlü kafeteryaya silahlı saldırı kamerada: Geçen ay işine son verilmiş - Son Dakika
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