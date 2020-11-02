Son dakika... Beçin Antik Kenti'ndeki 700 yıllık Bey Hamamı turizme kazandırılacak - Son Dakika

Son dakika... Beçin Antik Kenti'ndeki 700 yıllık Bey Hamamı turizme kazandırılacak

02.11.2020 11:05

Son dakika haberleri... Muğla'nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik yapan Beçin Antik Kenti'ndeki, 700 yıllık olduğu değerlendirilen Bey Hamamı eski ihtişamına kavuşacak.

Muğla'nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik yapan Beçin Antik Kenti'ndeki, 700 yıllık olduğu değerlendirilen Bey Hamamı eski ihtişamına kavuşacak.

Bölgenin en önemli ören yerleri arasında yer alan ve yıl boyunca kazı çalışmaları yapılan Beçin Antik Kenti'nde, gün yüzüne çıkartılan kalıntılar tarihe ışık tutuyor. Ayakta kalan tarihi yapılar, restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Beçin Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, AA muhabirine, antik kentin tarihinin milattan önce iki binlere kadar uzandığını ancak asıl önemini Menteşe Beyliği döneminde kazandığını söyledi.

Beçin şehri ve kalesini, Menteşeoğulları'nın başkent olarak seçtiğini, kurucusu Ahmet Gazi'nin de türbesinin bulunduğu bir bölge olduğunu anlatan Pektaş, Beçin'in Türk-İslam dönemi yerleşiminde önemli merkezlerden olduğunu dile getirdi.

Pektaş, antik kentte kazı çalışmalarının yanı sıra restorasyon çalışmaları da yürüttüklerini vurgulayarak, bu yıl İç Kale, Aşağı Şehir Sokak Yapı Kazısı ile 700 yıllık olduğu değerlendirilen Bey Hamamı'nda koruma çalışmaları gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İç Kalede sarnıç ve çevresindeki dokunun ortaya çıkarılması için çalışma yaptıklarına değinen Pektaş, bu alanın üzerine de koruyucu çatı projesi hazırlandığını ifade etti.

Dönemin sosyal hayatı ve mimarisi ortaya çıkarılacak

Aşağı Şehir sokak dokusunun korunmasına yönelik kazı çalışmalarının da devam ettiğini anlatan Pektaş, çalışmalar tamamlandığında dönemin sosyal hayatı ve mimarisini ortaya çıkarmaya çalışacaklarını söyledi.

Pektaş, Beçin Antik Kenti'ndeki yıkılmak üzere olan tarihi yapıları ayağa kaldırarak turizme kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yıl Bey Hamamı'nda önemli ve kapsamlı bir çalışma başlattık. Burada koruyucu çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalar, hamamın sıcaklık ve halvet bölümlerinde yer alan alçıdan yapılmış baskı teknikteki bezemelerin dökülmesinin önüne geçilmesi ve korunmasına yönelik oldu. Yüzyılların verdiği yorgunluk yağmur, güneş gibi etkenlerden dolayı devam eden dökülmenin önüne geçeceğiz. Hamamın projesi Anıtlar Kurulundan onaylandığında restorasyonu yapılacak. İlk önce bu sıvaların dökülmesini önlemek için çalışma başlattık. Özellikle iç mekandaki alçıyla yapılmış baskı tekniğindeki bezemeler bu yapının biraz daha özenle inşa edildiğini gösteriyor. Hamam, Beylikler Dönemi'nin süslemeli nadir yapılarından biri."

Çalışmalar tamamlandığında burayı içinde gezilebilecek bir alan haline getireceklerini vurgulayan Pektaş, "Hamam Beçin Antik Kenti'nin en güzel alanlarından birinde bulunuyor. Milas Ovası ve Beçin Kalesi görünümüne hakim bir noktada yer alıyor. Ziyaretçiler, buradan da kenti hakim bir noktadan görecek." dedi.

Son dakika... Beçin Antik Kenti'ndeki 700 yıllık Bey Hamamı turizme kazandırılacak
Son dakika... Beçin Antik Kenti'ndeki 700 yıllık Bey Hamamı turizme kazandırılacak
Son dakika... Beçin Antik Kenti'ndeki 700 yıllık Bey Hamamı turizme kazandırılacak
Son dakika... Beçin Antik Kenti'ndeki 700 yıllık Bey Hamamı turizme kazandırılacak

UNESCO Dünya Mirası, Ahmet Gazi, Muğla, Milas, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika... Beçin Antik Kenti'ndeki 700 yıllık Bey Hamamı turizme kazandırılacak - Son Dakika


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