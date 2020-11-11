Son dakika: Bedeni Çanakkale'de mezarı Yozgat'ta - Son Dakika

Son dakika: Bedeni Çanakkale'de mezarı Yozgat'ta

11.11.2020 12:12

Son dakika haberi... -Bedeni Çanakkale'de mezarı Yozgat'ta -105 yaşında, her gün Çanakkale'de şehit olan babasının Yozgat'ta ki boş mezarında dua okuyor Yozgat'ın merkeze bağlı Kuyumcu köyünde yaşayan 105 yaşındaki Ali Demirbaş, Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen babası adına köyüne mezar yaptırdı.

-Bedeni Çanakkale'de mezarı Yozgat'ta

-105 yaşında, her gün Çanakkale'de şehit olan babasının Yozgat'ta ki boş mezarında dua okuyor

YOZGAT - Yozgat'ın merkeze bağlı Kuyumcu köyünde yaşayan 105 yaşındaki Ali Demirbaş, Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen babası adına köyüne mezar yaptırdı. Her gün boş mezarda şehit babası için dua okuyor.

Hem yaşı gereği hem de mesafenin uzak olması nedeniyle Çanakkale'ye gidip babası Mustafa Demirbaş'ın mezarını ziyaret edemeyen Ali Demirbaş, kendince bir çözüm yolu buldu. Yozgat'ın merkeze bağlı Kuyumcu köyünde yaşayan Demirbaş, babasının mezarını köyüne yaptırdı. Her gün köy mezarlığına gidip babası için dua eden Ali Demirbaş, bu sayede babasının yasını tutuyor.

Demirbaş ayrıca babasının adına köyüne bir de çeşme yaptırarak köy halkının kullanımına sundu.

Babasının Çanakkale Savaşı'nda şehit olduğu gün kendisinin dünyaya geldiğini de söyleyen Demirbaş, kendisinin de Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 4 yıl boyunca askerlik vazifesini yerine getirdiğini belirtti.

Köyüne yaptırdığı babasının mezarına her gün dua etmek için gittiğini ifade eden Ali Demirbaş, "Ben babamı görmeden dünyaya geldim şimdi de onun yasını tutuyorum, onun için hayır yapıyorum. Babam 15 yaşında asker oldu, mekanı cennet olsun. Babam Çanakkale Savaşı'nda şehit oldu. Hastanede şehit olmuş. Cephede olmamış, yaralanmış hastaneye getirmişler ve orada şehit olmuş. Babam orada vefat ediyor ve ben köyde dünyaya geliyorum. Ben de Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde askerliğimi 4 yıl boyunca yaptım. Ondan sonra da buraya oraların toprağını getirdim. Babam Çanakkale'de harp etti ben de oradan toprağını getirdim kendi memleketime. Babam için mezar yaptırdım, gelip ziyaret ediyorum, dua ediyorum. Mezar boş ama bize göre benim kalbime göre dolu sayılır" dedi.

Son dakika: Bedeni Çanakkale'de mezarı Yozgat'ta
Son dakika: Bedeni Çanakkale'de mezarı Yozgat'ta
Son dakika: Bedeni Çanakkale'de mezarı Yozgat'ta
Son dakika: Bedeni Çanakkale'de mezarı Yozgat'ta

Çanakkale, Yozgat, Şehit, dua, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bedeni Çanakkale'de mezarı Yozgat'ta - Son Dakika


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