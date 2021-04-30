BEDENSEL ENGELLİ ADAM KARDEŞLERİYLE KARAKOLLUK OLDU - Son Dakika

BEDENSEL ENGELLİ ADAM KARDEŞLERİYLE KARAKOLLUK OLDU

30.04.2021 11:35

MALTEPE'de yaşayan yüzde 97 bedensel engelli Hakkı Değirmenci (48), aynı binada yaşadığı 2 kardeşiyle karakolluk oldu.

MALTEPE'de yaşayan yüzde 97 bedensel engelli Hakkı Değirmenci (48), aynı binada yaşadığı 2 kardeşiyle karakolluk oldu. Değirmenci, oturduğu daireyi kardeşlerinin elinden almaya çalıştığını ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia ederek, "Bu evleri komple benden almaya çalışıyor. Ben ölürsem eşimi ve çocuklarımı buraya sokmayacak bu eve" dedi.

Maltepe'de yaşayan Hakkı Değirmenci, 1997 yılında Ayfer Karabacak ile evlendi. Bu evlilikten iki de çocukları oldu. 2016 yılında çift şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. 2018 yılının başında Hakkı Değirmenci bir sabah yataktan kalktığında yere düştü ve hastaneye kaldırıldı. Değirmenci'nin yüksek tansiyon nedeniyle beyninde pıhtı attığı tespit edildi ve felç kaldı. Yüzde 97 engelli teşhisi konulan Hakkı Değirmenci'ye hastanede gece vardiyasında çalışan eski eşi Ayfer Karabacak bakmaya başladı. Değirmenci, daha sonra zaman içinde kardeşleriyle anlaşmazlık yaşamaya başladı. İddiaya göre 2 katlı bir binada kardeşleriyle yaşayan Hakkı Değirmenci ile eski eşine, kardeşleri C.D. ve Ş.D. şiddet uyguladı, tehdit etti. Değirmenci de karakola giderek şikayetçi oldu. Kardeşlerinin, eski eşinin kendisine bakmasını engellediğini öne süren Hakkı Değirmenci, oturduğu daireyi de kardeşlerinin elinden almaya çalıştığını, bu nedenle aralarında sürekli anlaşmazlık çıktığını iddia ediyor. Hakkı Değirmenci ve eski eşi Ayfer Karabacak, yaşananlara ilişkin konuştu.

"EŞİMLE AYRIYIZ, BEN YİNE DE EŞİME BAKIYORUM"

Ayfer Karabacak "Eşimle ayrıyız, ben eşime bakıyorum temizliğini yapıyorum. Felç olduktan sonra mağdur olduğu için ben bakıyorum. Elimi çekmedim üzerinden" dedi. Eski eşinin bakımıyla ilgilenen Ayfer Karabacak "Kardeşleri bize rahatsızlık veriyor, buradan evimi taşıdım. Beni burada istemiyorlar, kardeşleri 'eski eşim ölsün' diye uğraşıyorlar. Ben de ölmesini istemiyorum. O ölürse biz de mağdur olacağımız için ben onun ölmesini istemiyorum. Ben elimi çekmedim, ben elimi çeksem ölür zaten. 'Kardeşleri ölsün de buralar onlara kalsın' diye sürekli tehdit... Bize silah çektiler. Daha önce beni burada dövdüler yolda, mahkemelik olduk" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIM KORKUDAN BABALARINA BAKMAMI İSTEMİYOR"

Hakkı Değirmenci'nin kardeşleri tarafından darp edildiğini söyleyen Karabacak "Beni de dövdüler çocuğum kurtardı beni, onlar da korkuyor 'Anne bir şey olacak gitme sana bir şey yapacaklar' diyorlar. Ama ben gece gündüz gizli gizli geliyorum. Yolda görseler bana sataşıyorlar, ne yapayım. Ben çok mağdurum. Eski eşim de mağdur. Yani biz artık ne yapacağımızı şaşırdık. Eşimin kardeşleri biri üstte oturuyor, biri altta oturuyor. İkisi birden saldırıyorlar. Ben bunların yüzünden gelemiyorum. Benimle uğraşıyorlar, eşimle uğraşıyorlar. Engelli olduğu için daha çok uğraşıyorlar. Önceden o kadar uğraşmıyorlardı, kendini koruyordu. Ölürse buralar ona kalacak biz uzakta. Buralara sahip çıkamayacağız yani buraların onlara kalması için uğraşıyorlar" dedi.

"ESKİ EŞİM BRANDAYI AL DEDİ İKİMİZE DE SALDIRDI"

2 çocuk annesi Karabacak "Eski eşim 'Brandayı al' dedi. Almadı, 'Ben almıyorum sen alabiliyorsan al' dedi. Ondan sonra eski eşim dedi ki 'Zabıtayı çağıracağım, sen almazsan zabıta alır' dedi. 'Sen almazsan zabıtaya aldıracağım' dedi. Böyle deyince kardeşi geldi. Brandaya tekme vurdu, cama vurdu. Orada sobam vardı, sobama tekme attı. Kapının pervazını aldı, kafama vurdu. Eşime de vurdu yere yatırdı, bizi bundan mahkemeliğiz zaten" ifadelerini kullandı.

"ARABAYI KALDIR BURADAN DEDİM BANA SİLAH ÇEKTİ"

Zaman zaman kardeşleri ile park yeri gibi konularda tartışan Hakkı Değirmenci "Arabayı kaldır dedim kaldırmıyorum' diyerek içeriye gitti. Siz yettiniz' dedi. Silah aldı ben silahı görünce hemen uzaklaştım, yanıma geldi bana vurmaya çalıştı. Mermerimi koparttı burada" dedi

"KOMPLE BU EVLERİ ALMAK İÇİN UĞRAŞIYOR"

Babasından kalan ev mirası konusunda da kardeşleri ile davalık olan Hakkı Değirmenci "Bu evleri komple benden almaya çalışıyor. Ben ölürsem eşimi ve çocuklarımı buraya sokmayacak bu eve. Vuruyor bana, vurmaya çalışıyor. Geldi yakamdan tuttu. Silkeledi, düşecektim az kalsın beni tuttular" diye konuştu.

BEDENSEL ENGELLİ ADAM KARDEŞLERİYLE KARAKOLLUK OLDU
BEDENSEL ENGELLİ ADAM KARDEŞLERİYLE KARAKOLLUK OLDU
BEDENSEL ENGELLİ ADAM KARDEŞLERİYLE KARAKOLLUK OLDU
BEDENSEL ENGELLİ ADAM KARDEŞLERİYLE KARAKOLLUK OLDU
BEDENSEL ENGELLİ ADAM KARDEŞLERİYLE KARAKOLLUK OLDU
BEDENSEL ENGELLİ ADAM KARDEŞLERİYLE KARAKOLLUK OLDU
BEDENSEL ENGELLİ ADAM KARDEŞLERİYLE KARAKOLLUK OLDU
BEDENSEL ENGELLİ ADAM KARDEŞLERİYLE KARAKOLLUK OLDU
BEDENSEL ENGELLİ ADAM KARDEŞLERİYLE KARAKOLLUK OLDU
BEDENSEL ENGELLİ ADAM KARDEŞLERİYLE KARAKOLLUK OLDU
BEDENSEL ENGELLİ ADAM KARDEŞLERİYLE KARAKOLLUK OLDU

Maltepe, Engelli, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEDENSEL ENGELLİ ADAM KARDEŞLERİYLE KARAKOLLUK OLDU - Son Dakika


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