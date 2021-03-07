Bedensel engelli Ayşe Gök, çalışma hayatında da annelikte da "engel" tanımıyor - Son Dakika

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Ankara'da yaşayan 34 yaşındaki iki çocuk annesi bedensel engelli Ayşe Gök, okula giderken kızına tekerlekli sandalyeyle eşlik ediyor, eğitim aldığı kurslarda bebekler için ördüğü patik, yelek, battaniye ve eldivenlerin satışından elde ettiği gelirle aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Yürüme yetisini geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 13 yaşında kaybeden Gök, bedensel engeli bulunmayan eşi ile bir kız ve bir erkek çocuk sahibi oldu.

Sağlık durumu nedeniyle aldığı heyet raporuyla engelli maaşına bağlanan Gök, hayatındaki engelleri eşinin kendisine olan sevgisiyle aşıyor.

Bedensel engelli anne Gök, saçlarını taradığı, kıyafetini giydirdiği ve ders saatlerinden önce hazırlıklarını tamamladığı ilkokul 4'üncü sınıfta okuyan 11 yaşındaki kızına, bağımlı olduğu akülü tekerlekli sandalyesiyle okula giderken eşlik ediyor.

Altındağ Belediyesi'nin Çamlık Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde hobi ve meslek edindirme kurslarına katılan Gök, bebeklere özel ördüğü patik, yelek, battaniye ve eldiven gibi ürünlerden elde ettiği gelirlerle aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Eğitim merkezine, 3 yaşındaki oğlu ile giden Gök derslere katılırken oğlu da merkezin kreşinde arkadaşlarıyla eğlenceli oyunlar oynayarak keyifli vakit geçiriyor.

En büyük destekçisi eşi

Bedensel engelli Ayşe Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışma hayatındaki ve engelleri aşarak iki çocuğuna nasıl annelik yaptığını anlattı.

Kendisine bakıcılık yaptığı için eşinin bir işte çalışamadığını belirten Gök, hem psikolojik hem de sağlık açısından eşinin hayatındaki en büyük destekçisi olduğunu vurguladı.

Engelinin, anneliğe, kurslara katılmasına ve iyi bir eş olmasına engel olmadığını belirten Gök, evde oturmaktan sıkıldığını, kendisini daha iyi hissettiği için merkezdeki diğer kurslara da zaman zaman katılım sağladığını aktardı.

Gelirlerinin bir kısmının engelli ve bakıcı maaşı olduğunu ifade eden Gök, kadınların, ailelerinin kalkınması için sürekli çaba içerisinde olması gerektiğini dile getirdi.

Gök, şunları kaydetti:

"Kadının engeli yoktur, kadın her türlü kadındır. Genç olarak, anne olarak, bayan olarak evini kalkındırması için kadın ayakta durmalıdır. Yani çalışmak engele bakmıyor. Engelli insan da bir şey yapabilir. 'Ben engelliyim' diyerek kimse evde oturmamalıdır. Bence çalışmalıdır, hayata tutunmalıdır. Evde oturduğum müddetçe kendime, aileme ve çocuklarıma zarar verebilirim. Böyle kadın eğitimlerine gelirsem çocuklarıma güzel annelik yaparım. Eşime güzel bir eş olur, evimi de kalkındırırım."

"Sadece kursta başarılı değil"

Çamlık Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi sorumlusu Demet Akçadağ da, bedensel engelli Ayşe Gök'ün başarılı bir kursiyer olduğunu belirterek, "(Ayşe Gök) Sadece kursta başarılı değil. Ailesinde de anne, kadın ve eş olarak gerçekten şahsına münhasır bir insandır. Kendisindeki gelişmeleri bizzat anlatan bir insan. Satışlardan aile bütçesine katkısı oluyor. Ürünlerin satışlarında da yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerin, merkezde ürettikleri ürünlerin satışında tezgah başına geçtiğinin bilgisini veren Akçadağ, "Kursumuzda üretilen ürünleri belediyemize bağlı Altıneller Kadın Kooperatifi'mizin satış alanlarında satıyoruz. Herkesin yaptığı ürün bir havuza toplanıyor ve sırasıyla arkadaşlar giderek nöbet usulüyle birbirlerini ürünlerini satıyorlar." açıklamasında bulundu.