Son dakika: Bedensel engelli Bilal'in yüzünü güldüren doğum günü sürprizi - Son Dakika
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Son dakika: Bedensel engelli Bilal'in yüzünü güldüren doğum günü sürprizi

02.04.2022 01:07

Bir son dakika haberine göre Bedensel engelli Bilal'in yüzünü güldüren doğum günü sürprizi Osmaniye'de bedensel engelli Bilal Kaçmaz'a Belediye Sosyal Destek ekipleri tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı Duygusal anlarında yaşandığı doğum günü kutlamasında Bilal Kaçmaz, cep telefonuna "Çok sevindim.

Bedensel engelli Bilal'in yüzünü güldüren doğum günü sürprizi

Osmaniye'de bedensel engelli Bilal Kaçmaz'a Belediye Sosyal Destek ekipleri tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı

Duygusal anlarında yaşandığı doğum günü kutlamasında Bilal Kaçmaz, cep telefonuna "Çok sevindim. Canımsınız" yazarak ekiplere teşekkür etti

OSMANİYE - Osmaniye'de bedensel engelli Bilal Kaçmaz'a Belediye Sosyal Destek ekipleri tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Duygusal anlarında yaşandığı doğum günü kutlamasında Bilal Kaçmaz, cep telefonuna "Çok sevindim. Canımsınız" yazarak ekiplere teşekkür etti.

Osmaniye Belediyesi Sosyal Destek ekipleri, 36 yaşındaki Bilal Kaçmaz için doğum günü programı hazırladı. Kaçmaz'ın baklava sevdiğini bilen ekipler sürpriz doğum günü için bir tepsi baklava aldı. Baklava, pizza ve hediyeleri hazırlayan ekipler, Alibekirli Mahallesi'nde bulunan evinde ailesi ile birlikte yaşayan Bilal Kaçmaz'ın yanına gitti. Baklava tepsinin üzerine yerleştirilen mumların yakılmasıyla 'İyi ki doğdun, mutlu yıllar Bilal' diyerek içeriye giren ekipler, Kaçmaz'ın doğum gününü kutladı. Kardeşi Dilek Yazgan ile birlikte mumları üfleyen Bilal Kaçmaz, yeni yaşını kutladı. Belediye Başkanı Kadir Kara tarafından gönderilen çeşitli hediyeler de Bilal'e takdim edildi.

Duygusal anlarında yaşandığı sürpriz doğum günü kutlamasında Bilal Kaçmaz'ın kardeşi Dilek Yazgan, mutlu olduklarını ifade ederken Bilal Kaçmaz'da cep telefonuna "Çok sevindim. Canımsınız" yazdıktan sonra kalbine dokunarak ekiplere teşekkür etti.

Son dakika: Bedensel engelli Bilal'in yüzünü güldüren doğum günü sürprizi
Son dakika: Bedensel engelli Bilal'in yüzünü güldüren doğum günü sürprizi
Son dakika: Bedensel engelli Bilal'in yüzünü güldüren doğum günü sürprizi

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Doğum Günü Kutlaması, Osmaniye, Engelli, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bedensel engelli Bilal'in yüzünü güldüren doğum günü sürprizi - Son Dakika


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