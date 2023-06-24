Son Dakika: Belarus lideri Lukaşenko: Prigojin ile Putin anlaştı, Wagner ilerleyişini durdurdu - Son Dakika
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Son Dakika: Belarus lideri Lukaşenko: Prigojin ile Putin anlaştı, Wagner ilerleyişini durdurdu

24.06.2023 21:07

Son dakika: Belarus lideri Lukaşenko: Prigojin ile Putin anlaştı, Wagner ilerleyişini durdurdu.

Rus ordusunun kamplarını vurduğunu söyleyerek başkaldıran Wagner lideri Prigojin'in başlatmış olduğu isyan, 1 gün içinde büyüdü. Rostov kentini ele geçiren Wagner, Moskova'ya doğru harekete geçti. Wagner'in olası işgaline karşı harekete geçen Rusya Savunma Bakanlığı, başkent sokaklarına askeri birliklerini yığdı. Tüm dünyanın yakından takip ettiği olayda, sıcak çatışmaya ramak kala beklenen açıklama Belarus lideri Lukaşenko'dan geldi. Lukaşenko, Wagner'in Rus topraklarında ilerleyişini durduğunu söyledi.

İSYAN SONA ERDİ

Belarus lideri Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Putin'in onayıyla Prigojin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Lukaşenko, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Prigojin ile Putin'in anlaştığını söyledi. Böylece, Wagner güçleri Rusya'daki ilerleyişini durdurarak isyanı sona erdirdi.

WAGNER'İN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN GARANTİ VERİLDİ

Lukaşenko'nun basın servisine göre bir gün sürdüğü belirtilen görüşmeler sırasında duruma kabul edilebilir çözüm getirilmesine ilişkin bir taslak üstünde anlaşıldı. Söz konusu taslak Wagner güçlerinin güvenliğine ilişkin garantiler de içeriyor. Bu taslak ayrıca, gerilimin dindirilmesi adına atılabilecek başka adımları da kapsıyor.

BELARUS'TAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Lukaşkenko'nun Prigojin ile gerçekleştirdiği müzakereler ve bu görüşmeler sonucunda varılan anlaşmaya ilişkin Belarus Devlet Başkanlığı basın servisi tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu sabah Belaruslu mevkidaşına (Aleksandr Lukaşenko) ülkesinin güneyinde özel askeri şirket Wagner nedeniyle yaşanan durum konusunda bilgi verdi. Taraflar ortak eylemlerde bulunma konusunda anlaştı.

Ardından Belarus Devlet Başkanı, kendi kanalları üstünden de durumu netleştirip Rusya Devlet Başkanı'nın onayı ile Wagner lideri Yevgeni Prigojin ile görüşmeler gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmeler gün boyu sürdü. Görüşmeler sonucunda, Rusya topraklarında kanlı bir kıyım yaşanmasının kabul edilemez olduğu konusunda anlaşmaya varıldı.

Yevgeniy Prigojin, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Wagner şirketinin silahlı insanlarının Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurması ve gerilimin dindirilmesi adına atılacak adımlar konusundaki teklifini kabul etti. Şu an masada duruma ilişkin, Wagner şirketinin askerlerinin güvenliğine dair garantiler de içeren tamamıyla avantajlı ve kabul edilebilir bir çözüm seçeneği bulunuyor."

WAGNER LİDERİ: KONVOYLARIMIZ ÜSLERİMİZE DÖNÜYOR

Karar sonrası açıklama yapan Prigojin, ''Kan dökülmesini önlemek için konvoylarımız üslerimize dönüyor. Kan dökülmesini engellemek için 'Geri dönün.' emri verdim. Dönüş emrini vermeden önce Moskova'nın 200 kilometre yakınına kadar girdik.'' dedi.

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