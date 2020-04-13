Son Dakika: Belarus Ligi maçları, YouTube üzerinden şifresiz yayınlanacak

Corona virüs nedeniyle Avrupa'da büyük liglerin geleceği merak konusu olurken sadece Belarus'ta maçlar oynanmaya devam ediyor.



Belarus Futbol Federasyonu, ülkede yapılan maçların şifresiz yayınlanacağını açıkladı.



Ülkedeki maçlar, YouTube üzerinden şifresiz yayınlanacak.