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Son Dakika: Belarus Ligi maçları, YouTube üzerinden şifresiz yayınlanacak
6 saat önce
Corona virüs nedeniyle Avrupa'da büyük liglerin geleceği merak konusu olurken sadece Belarus'ta maçlar oynanmaya devam ediyor.
Corona virüs nedeniyle Avrupa'da büyük liglerin geleceği merak konusu olurken sadece Belarus'ta maçlar oynanmaya devam ediyor.
Belarus Futbol Federasyonu, ülkede yapılan maçların şifresiz yayınlanacağını açıkladı.
Ülkedeki maçlar, YouTube üzerinden şifresiz yayınlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:27
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