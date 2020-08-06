Belarus Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı Nükleer ve Radyasyon Güvenliği Departmanı (Gosatomnadzor), genel tasarımcı ve üstlenicisi Rosatom olan Belarus NGS'nin 1. ünitesine yakıt yüklemek için gereken onayı verdi.

Gosatomnadzor uzmanları, Belarus Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak önce hazırlık amaçlı bir denetleme yürüttü. Bu işlem sonunda, nükleer güç ünitesinin teknolojik sistemleri ile ekipman ve personelin yanı sıra, fiziksel devreye alma işleminin başlaması için gerekli operasyonel belgelerin de hazır olduğu onaylandı. Bu onayla birlikte, Belarus Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak ünite 1'in reaktörüne 163 yakıt demetinin ilki yüklenecek. Bu işlemin ardından mühendisler reaktör binasının kurulumuna devam edecek.

Fiziksel olarak devreye alınma aşaması, nükleer güç ünitesinin işletime geçmesindeki en önemli aşamalardan biri. Reaktöre yakıtın yüklendiği bu aşamada zincir reaksiyon, minimum kontrollü seviyeye (kapasitenin yüzde 1'i) ulaşılmasıyla başlıyor ve ilgili testler yapılıyor. Bu andan itibaren reaktör, bir nükleer güç tesisi statüsüne sahip oluyor. Bu aşamanın temel amacı, güç ünitesinin tasarım parametrelerinin güvenilirliğini onaylamak ve sonrasında da güç verme işlemini uygulamak.

Toplam güç kapasitesi 2400 MW (Megawatt) olan iki üniteli Belarus NGS, Belarus'un Ostrovets kentinde yapılıyor. Ülkenin ilk nükleer güç santrali olan Belarus NGS, uluslararası standartlara ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) güvenlik önerilerine tamamen uyumlu olan, Rus 3+ nesil tasarım temelinde inşa ediliyor. - MERSİN