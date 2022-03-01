Son Dakika | Belarus sınırında Rusya'ya ait ambulans konvoyu görüntülendi - Son Dakika
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Son Dakika | Belarus sınırında Rusya'ya ait ambulans konvoyu görüntülendi

01.03.2022 08:52

Son dakika gündem haberine göre Ukraynalı bir vatandaş, Rusya'ya ait ambulans konvoyunu Belarus sınırına ilerlerken görüntüledi.

Ukraynalı bir vatandaş, Rusya'ya ait ambulans konvoyunu Belarus sınırına ilerlerken görüntüledi.

Rusya, Ukrayna'da ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Ukraynalı bir vatandaş, 8 adet ambulanstan oluşan konvoyu Belarus sınırına ilerlerken görüntüledi. Ambulanslarda yaralı Rus askerlerinin olduğu tahmin edilirken, başka bir görüntüde Rus askerlerinin trenle Belarus'ta farklı bir noktaya sevk edildiği görüldü.

(Bekir Keskin/ İHA)

Son Dakika | Belarus sınırında Rusya'ya ait ambulans konvoyu görüntülendi
Son Dakika | Belarus sınırında Rusya'ya ait ambulans konvoyu görüntülendi
Son Dakika | Belarus sınırında Rusya'ya ait ambulans konvoyu görüntülendi

YORUMLAR
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Ambulans, Belarus, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Belarus sınırında Rusya'ya ait ambulans konvoyu görüntülendi - Son Dakika


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