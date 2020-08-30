Son dakika! Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto edenlere polis müdahalesi - Son Dakika

Ülkenin bazı kentlerinde de protestocu gruplar şehir meydanlarında eylemler başlattı.

Şehrin ana caddeleri ve meydanlarında yoğun güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri, farklı yönlerden gelerek hükümet binası önündeki Bağımsızlık Meydanı'na doğru ilerleyen kalabalık grupları dağıttı. Bağımsızlık Meydanı'nın girişi polis araçları ve güvenlik güçlerince kapatıldı.

Başkent Minsk'te sosyal medyadan yapılan duyuru ile izinsiz gösteri yapmaya çalışan protestocular güvenlik güçlerince engellendi.

Belarus 'ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını protesto etmek için Bağımsızlık Meydanı'nda toplanmak isteyen göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti.

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