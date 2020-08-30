Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını protesto etmek için Bağımsızlık Meydanı'nda toplanmak isteyen göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti.
Başkent Minsk'te sosyal medyadan yapılan duyuru ile izinsiz gösteri yapmaya çalışan protestocular güvenlik güçlerince engellendi.
Şehrin ana caddeleri ve meydanlarında yoğun güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri, farklı yönlerden gelerek hükümet binası önündeki Bağımsızlık Meydanı'na doğru ilerleyen kalabalık grupları dağıttı. Bağımsızlık Meydanı'nın girişi polis araçları ve güvenlik güçlerince kapatıldı.
Bağımsızlık Caddesi'nde bulunan Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) önünde güvenlik güçleri ile protestocular arasında zaman zaman arbede çıktı. Polis, dağılmayan protestocuları gözaltına almaya başladı.
Şehrin tarihi anıtlarının bulunduğu yerler ve İçişleri Bakanlığı önü dikenli tellerle çevrildi.
Gösterilerin yapıldığı bölgede mobil telefonların internet bağlantısı kesildi.
Ülkenin bazı kentlerinde de protestocu gruplar şehir meydanlarında eylemler başlattı.
Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 15:13 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto edenlere polis müdahalesi - Son Dakika