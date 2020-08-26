Son dakika... Belarus'ta Lukaşenko taraftarları da muhalifler de gösteri yaptı, polis muhalifleri gözaltına aldı - Son Dakika

Belarus'ta muhaliflerin protestosuna Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko destekçileri de karşı protesto yaptı. Belarus polisi ise yalnızca muhalifleri gözaltına aldı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerini 26 yıllık Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 80 oyla kazanmış, muhalefet de seçimlere hile karıştırıldığını savunarak sokaklara dökülmüştü. Ölü ve yaralıların olduğu sokak çatışmaları son günlerde yerini sadece protestolara bıraktı. Muhaliflerin yanı sıra Lukaşenko destekçileri de muhalefete karşı sokaklarda mitingler düzenliyor. Başkent Minsk'te Lukaşenko destekçileri meydanlara inerek devlet başkanına destek sloganları attı. Polis ise protestolarda yoğun güvenlik önlemleri alırken, hiçbir gözaltı durumuna rastlanmadı.

MUHALİF GÖSTERİCİLER GÖZALTINA ALINDI

Muhalefet üyeleri ise yine Bağımsızlık Meydanı'nda toplanarak Lukaşenko'nun istifasını talep ederek, Lukaşenko karşıtı sloganlar attı. Polis, meydanda da yoğun güvenlik önlemleri aldı. Gösterilerin süresinin uzaması üzerine polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Belarus İçişleri Bakanlığı gözaltılara ilişkin açıklama yapmazken, muhalifler gözaltı anlarını sosyal medyada paylaştı. Bazı göstericilerin gözaltına alındığı mitingde polis bu kez sert müdahalede bulunmadı. Yağmurun altında gerçekleşen muhalefet mitingi gece saatlerinde sona erdi.

(İHA)