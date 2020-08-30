Son dakika! Belarus'ta muhalefetin mitinginde yine olaylar çıktı - Son Dakika

Belarus'ta seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefetin Minsk'te yaptığı büyük mitingde polis tarafından birçok kişi gözaltına alındı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta gerçekleşen seçimleri 26 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Aleksandr Lukaşenko yine kazanınca muhalefet sokağa indi. Seçimlerden beri sokaklardan çekilmeyen muhalefet üyeleri, bu hafta sonu yine başkent Minsk'te büyük bir miting için çağrı yaptı. Aleksandr Lukaşenko'nun istifasını isteyen ve seçimlerin yenilenmesini talep eden binlerce kişi caddeleri doldurdu. Bağımsızlık Meydanı'nda toplanmak üzere yürüyüşe geçen muhalefet üyelerinin yolları barikatlarla kesildi. Belarus İçişleri Bakanlığının dün Bağımsızlık Meydanı'nın kapatılacağına yönelik duyurusuna aldırış etmeyen kalabalık yürüyüşü durdurmayınca polis müdahale etti. Birçok kişi barikatları geçerek meydana ulaşmaya çalışırken, bazı protestocular barikatların önüne yattı. Polisin cop kullandığı olaylarda göstericiler ara sokaklara kaçtı. Minsk sokaklarında gerilim aralıklarla devam ederken, kitlenin birçoğunun dağıldığı ve mitingin iptal edildiği öğrenildi. Gözaltılarla ilgili ise şu ana kadar net bir rakam verilmezken, polisin Bağımsızlık Meydanı çevresindeki güvenlik önlemlerini almaya devam ettiği görüldü.

(İHA)