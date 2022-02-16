Üye Girişi
Son dakika... Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı devam ediyor - Son Dakika

Son dakika... Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı devam ediyor

16.02.2022 10:32

Son dakika haberlerine göre Savaş uçaklarının kalkışı Savaş uçaklarının uçuşu Kokpit içinden uçuş görüntüleri Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı devam ediyor.

Savaş uçaklarının kalkışı

Savaş uçaklarının uçuşu

Kokpit içinden uçuş görüntüleri Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı devam ediyor. Tatbikata Rusya ve Belarus Hava Kuvvetlerine ait Su-35 ve Su-30 savaş uçakları da katıldı.

Tatbikat, Belarus topraklarındaki Obuz-Lesnovskiy, Osipoviçskiy, Brestskiy, Gojskiy, Domanovskiy poligonları ve Baranoviç, Luninets, Lida, Maçulişçi askeri hava üslerinde 20 Şubat'a kadar devam edecek.

Son dakika... Belarus ve Rusya'nın Müttefik Kararlılığı-2022 ortak askeri tatbikatı devam ediyor
Son dakika... Belarus ve Rusya'nın Müttefik Kararlılığı-2022 ortak askeri tatbikatı devam ediyor
Son dakika... Belarus ve Rusya'nın Müttefik Kararlılığı-2022 ortak askeri tatbikatı devam ediyor

YORUMLAR
500

Belarus, Savaş, Rusya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Belarus ve Rusya'nın 'Müttefik Kararlılığı-2022' ortak askeri tatbikatı devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:28 Markete otomobiliyle girdi! Fren yerine gaza basan şaşkın sürücünün o anları
10:27 Kovalamaca nehirde bitti! Peşindekilerden kurtulmak için can havliyle nehre atladı, her yerde aranıyor!
10:25 Messi şaşırttı: Şampiyonlar Ligi'nin en fazla penaltı kaçıran ismi oldu!
10:24 2 yıldır kayıptı! 6 yaşındaki çocuğu, evin bodrum katında tutuyorlarmış
10:17 Anayasa Mahkemesi, HDP'ye 60 gün ek süre vermişti! Savunmanın mahkemeye sunulması bekleniyor
09:54 Atakum'da 8 milyonluk naylon fatura vurgunu! Teftiş Kurulu tarafından belgelendi
09:43 Gösterişli doğum günü partisine evlilik teklifi damga vurdu! Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci ikinci kez evleniyor
09:42 Ekonomistler dünyadan umudunu kesti yoksulluğu bitirmek için gözünü Ay'a dikti: Ay'ı özelleştirelim
09:37 Dönerciye döner almaya değil, telefon çalmaya girmiş! İşte o görüntü
09:35 Manchester City'den Şampiyonlar Ligi rekoru! Lizbon'u paramparça ettiler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 10:39:29. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement