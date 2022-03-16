Son dakika: Belaruslu gönüllüler Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna topraklarında - Son Dakika
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Son dakika: Belaruslu gönüllüler Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna topraklarında

16.03.2022 14:10

Son dakika haberler: Rusya'nın devam eden saldırıları sonrası Lviv'e gelen Belaruslu savaşçılar, Ukrayna cephesinde mücadeleye katılmak için Kiev treniyle şehirden ayrıldı.

Rusya'nın devam eden saldırıları sonrası Lviv'e gelen Belaruslu savaşçılar, Ukrayna cephesinde mücadeleye katılmak için Kiev treniyle şehirden ayrıldı.

Kamuflajları ve silahlarıyla Lviv Tren İstasyonu'na gelen 20 savaşçı, Ukrayna ordusunun kendilerine vereceği görevi yerine getirmek için hazır olduklarını söyledi.

Rusya'ya karşı savaşmak için yola çıktıklarını ifade eden takım lideri Pavel Kulazhanka, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun aksine Ukrayna'nın yanında olduklarını vurguladı.

Kiev'e giderek savaşmaktan kesinlikle korkmadıklarını belirten Kulazhanka, "Hepimiz oldukça sakiniz. Neden burada olduğumuzu biliyoruz. Ukrayna'nın bağımsızlığı için savaşacağız. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz, Ukrayna bağımsız olmazsa gelecekte Belarus da bağımsız olmayacak. Bu yüzden ortak düşmanımızla sonuna kadar savaşacağım." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Belaruslu gönüllüler Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna topraklarında
Son dakika: Belaruslu gönüllüler Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna topraklarında
Son dakika: Belaruslu gönüllüler Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna topraklarında

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Ukrayna, Rusya, Tren, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Belaruslu gönüllüler Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna topraklarında - Son Dakika


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