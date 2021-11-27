Son dakika! Belçika'da dövülerek öldürülen Yunus, Emirdağ'da defnedilecek - Son Dakika

BELÇİKA'da sokakta tartıştıkları kişilerce dövülerek öldürülen Yunus Çalık'ın (36) cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Çalık'ın cenazesinin memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine getirilerek toprağa verileceği belirtildi.

Belçika'nın Aalst kentinde Türk işçiler Yunus Çalık ve Mehmet Dumanlı, 19 Kasım günü evlerine giderken, Romanyalı ve Polonyalı oldukları belirtilen 11 kişiyle aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptaki kişilere olay yerine yakın kafedeki diğer arkadaşları da katıldı. Saldırganlar, Çalık ve Dumanlı'ya darbetti. Mehmet Dumanlı saldırganların elinden kaçarak kurtulurken, başına çok sayıda darbe alan Çalık, ağır yaralandı. Çalık, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Belçika makamları soruşturma başlattı.

Kafatası kırılan ve bir haftadır yoğun bakımda tutulan Yunus Çalık, dün yaşamını yitirdi. Çalık'ın cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Çalık'ın cenazesinin, hafta başı defnedilmek üzere memleketi Afyonkarahisar Emirdağ'a bağlı Elhan köyüne getirileceği belirtildi.Aalst şehrinde yaşayan 2 çocuk babası Yunus Çalık'ın, geceleri çalıştığı ve otobanlardaki tünellerde temizlik işi yaptığı bildirildi.

- Afyonkarahisar