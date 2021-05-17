Son dakika: Belçika'da eşi ve annesini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Son dakika: Belçika'da eşi ve annesini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

17.05.2021 16:41
Son dakika: Belçika'da eşi ve annesini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre BELÇİKA'da, dini nikah ile birlikte yaşadığı Emine Yağmur (34) ve onun annesi Fatma Yağmur'u (54) öldürdükten sonra Ankara'da polise teslim olan Beytullah Altuner, tutuklu yargılandığı davada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

BELÇİKA'da, dini nikah ile birlikte yaşadığı Emine Yağmur (34) ve onun annesi Fatma Yağmur'u (54) öldürdükten sonra Ankara'da polise teslim olan Beytullah Altuner, tutuklu yargılandığı davada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Emine Yağmur'un kendisini aldattığını ileri sürerek tahrik altında cinayetleri işlediğini söyleyen sanığa verilen cezada indirim uygulanmadı.

Belçika'nın Herstal kentinde yaşayan Emine Yağmur ile annesi Fatma Yağmur, 24 Mart 2018'de evlerinde ölü bulundu. Emine Yağmur ile dini nikahla birlikte yaşayan Beytullah Altuner, olayın ardından Ankara'da Belçika Büyükelçiliği önündeki görevli polislere teslim olarak, cinayetleri itiraf etti. Altuner, kendisini aldattığını ileri sürdüğü Emine Yağmur ile annesini bıçaklayarak öldürdüğü yönündeki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Altuner hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİAnkara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Beytullah Altuner ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığın 2 kişiyi 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, sanık Altuner'in 'mala zarar verme' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.'PLAN YAPARAK ÖLDÜRMEDİM'Savcının mütalaasına karşı savunma yapan sanık Altuner, "Plan yaparak öldürmedim. Eve çocuğumu görmek için gittim. Emine ve annesi Fatma Yağmur bana hakaret etti. Olay öncesinde de beni aldattığı kişi ile çekindiği uygunsuz fotoğrafları gönderdi. 'Çocuğunu göremeyeceksin, çocuğunun babası sen olamayacaksın' şeklinde mesajlar yazıyordu. Benim tek derdim kızımı alıp Türkiye'ye dönmekti. Böyle olsun istemezdim. Ağır tahrik altında aniden gelişen olaylar sonucu cinayetleri işledim. Pişmanım. Merhametinize sığınıyorum" dedi.TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMADIMahkeme heyeti, sanığa iki kişiyi 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıl hapis cezası verdi. Kararda herhangi bir indirim uygulanmadı.

?


Son dakika: Belçika'da eşi ve annesini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Son dakika: Belçika'da eşi ve annesini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Ağırlaştırılmış Müebbet, Belçika, Evlilik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Belçika'da eşi ve annesini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İntihar etmek için çatıya çıkan adama, telefonla konuşurken polis müdahale etti İntihar etmek için çatıya çıkan adama, telefonla konuşurken polis müdahale etti Damadıyla beraber evini basan dünürünü göğsünden bıçakladı Damadıyla beraber evini basan dünürünü göğsünden bıçakladı Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı Eşini boğazından bıçaklayıp, kızını da yaraladı! Gözü dönmüş cani koca 16 yıl ceza aldı Eşini boğazından bıçaklayıp, kızını da yaraladı! Gözü dönmüş cani koca 16 yıl ceza aldı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine yönelik herhangi bir kanıt görmedik Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine yönelik herhangi bir kanıt görmedik Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:03 Josef transferinin perde arkasını Beşiktaşlı yönetici Torunoğulları anlattı: Menemenden sonra anlaştık
16:57 İntihar etmek için çatıya çıkan adama, telefonla konuşurken polis müdahale etti
16:55 Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti
16:35 Gazze'nin Google haritalarındaki uydu görüntülerinin bulanıklığı araştırmacıları rahatsız etti
16:32 Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu
16:27 Kızını boğarak öldürmüştü! Cani anne, polise teslim oldu
16:19 Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı
16:07 Kritik toplantı başladı! 1 Haziran sonra atılacak normalleşme adımları belirleniyor
16:06 Memleket Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi
16:04 Sergen Yalçın, Ghezzal'in geldiği günü anlattı: Beni sormuş, 'Google'a bak anlarsın' demişler
Josef transferinin perde arkasını Beşiktaşlı yönetici Torunoğulları anlattı: Menemenden sonra anlaştık Josef transferinin perde arkasını Beşiktaşlı yönetici Torunoğulları anlattı: Menemenden sonra anlaştık         
17:03
Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti         
16:56
16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş 16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş         
16:47
Kızını boğarak öldürmüştü! Cani anne, polise teslim oldu Kızını boğarak öldürmüştü! Cani anne, polise teslim oldu         
16:28
Kritik toplantı başladı! 1 Haziran sonra atılacak normalleşme adımları belirleniyor Kritik toplantı başladı! 1 Haziran sonra atılacak normalleşme adımları belirleniyor         
16:07
Sergen Yalçın, Ghezzal'in geldiği günü anlattı: Beni sormuş, 'Google'a bak anlarsın' demişler Sergen Yalçın, Ghezzal'in geldiği günü anlattı: Beni sormuş, 'Google'a bak anlarsın' demişler         
16:04
Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri         
15:25
Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi         
15:06
Cenazeye katılmak istedi, ölümden döndü! Cenazeye katılmak istedi, ölümden döndü!         
14:46
Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı         
13:59
Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu         
13:57
Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu         
11:37
Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme         
11:06
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş         
10:50
Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu         
10:26
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 17:12:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Belçika'da eşi ve annesini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement