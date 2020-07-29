Son dakika... - Belçika'da korona virüs kısıtlamaları yürürlüğe girdi - Son Dakika

- Belçika'da korona virüs kısıtlamaları yürürlüğe girdi

BRÜKSEL - Belçika'da korona virüs vakalarının yeniden artışa geçmesi nedeniyle ailelerin görüşme kuralları, alışveriş ve toplantılar gibi etkinlikler için kısıtlamalar hayata geçirildi.

Geçtiğimiz Pazartesi günü korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle acil olarak toplanan Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından alınan sıkı tedbirler, öngörüldüğü gibi bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Yeni dönemde belediyelere daha fazla yetki tanınması nedeniyle Federal düzeyde alınan yeni kararlara ek olarak belediyelere göre yasakların kapsamı ve uygulama alanları farklılık gösterebilecek.

Alınan kararlar uyarınca ailelerin görüşme çemberi 15 kişiden 5 kişiye düşürüldü. Buna göre bir aile ağustos ayı boyunca aynı 5 kişilik çembere bağlı kalacak. Büyük etkinlikler de 100 kişi kapalı alanda, 200 kişi ise açık alanda olacak şekilde düzenlenebilecek ancak sosyal mesafe ve maske zorunluluğu olacak. Etkinlikler yüksek risk taşıması halinde ise belediyeler tarafından iptal edilebilecek.

Alınan tedbirler kapsamında zorunlu alışveriş koşullarına geri dönüldü. Kurallara göre bir evin alışveriş ihtiyacını sadece bir kişi en fazla yarım saat içinde tamamlayıp dönecek. Mecbur kalınırsa en fazla bir küçük çocuk alışverişte bu kişiye eşlik edebilecek.

Salgın vakalarının giderek arttığı Belçika'da havaların sıcak olması halkın park ve bahçelere büyük ilgi göstermesine neden oluyor. Ülkedeki parklarda yoğun ziyaretçi akını gözleniyor. Park girişlerinde ve iç kısımlarda ise hijyen ve mesafe kurallarının yanı sıra maske zorunluluğu uygulanıyor.

Öte yandan, Belçika Sağlık Kurulu tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkede vaka artışları sürüyor. Son verilere göre 19-25 Temmuz tarihleri arasında günlük ortalama 327,7 kişilik bir artış kaydedildi. Bu rakam bir önceki haftaya göre yüzde 70'lik bir artış anlamına geliyor. Buna göre ülkedeki vaka sayısı 66 bin 662'ye yükseldi. Hastanelere günlük ortalama 20 kişinin yattığı Belçika'da günlük vefat oranı ise 2,1 kişi olarak açıklandı. Buna göre bugüne kadar Belçika'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 Bin 833'e ulaştı.

Ülkede korona virüsle mücadele sürecini yönetmekle yetkili olan Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve Başbakan Sophie Wilmes, alınan bu tedbirlerin Mart ayında başlayan ve ardından yaşanan büyük dramın yeniden tekrarlanmasını önlemek amacıyla yapıldığını söylemiş ve bu nedenle her vatandaşın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek şekilde kurallara uygun hareket etmesini istemişti.