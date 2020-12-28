Son dakika! Belçika'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı - Son Dakika

Son dakika! Belçika'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı
28.12.2020 13:40
Edinilen son dakika haberine göre Huzurevi önünde basın mensuplarının bekleyişi Huzurevindeki yaşlıların bekleyişi BRÜKSEL - Avrupa İlaç Ajansı'nın Pfizer/BioNTech aşısına onay vermesinin ardından Belçika'da ilk aşılama Notre Dame de Stockel Huzurevinde kalan yaşlılara yapıldı.
Huzurevi önünde basın mensuplarının bekleyişi
Huzurevindeki yaşlıların bekleyişi
BRÜKSEL - Avrupa İlaç Ajansı'nın Pfizer/BioNTech aşısına onay vermesinin ardından Belçika'da ilk aşılama Notre Dame de Stockel Huzurevinde kalan yaşlılara yapıldı.
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