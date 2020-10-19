Son dakika! Belçika'da Kovid-19 kapsamında restoran, kafe ve barlar 1 ay süreyle kapatıldı - Son Dakika

Son dakika! Belçika'da Kovid-19 kapsamında restoran, kafe ve barlar 1 ay süreyle kapatıldı
19.10.2020 16:29
Son dakika haberlerine göre Tenha Brüksel sokaklarından detaylar Kapalı restoran, kafe ve bar detayları BRÜKSEL ()AA) - Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı, restoran ve barların kapatılması gibi tedbirler bugün yürürlüğe girdi.
Tenha Brüksel sokaklarından detaylar
Kapalı restoran, kafe ve bar detayları BRÜKSEL ()AA) - Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı, restoran ve barların kapatılması gibi tedbirler bugün yürürlüğe girdi. Belçika genelindeki restoranlar, kafeler, barlar 1 ay süreyle kapatıldı.
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