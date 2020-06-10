Son dakika... Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 59 bini aştı - Son Dakika

Son dakika... Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 59 bini aştı

Son dakika haberleri: Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 132 artarak 59 bin 569'a, yaşamını yitirenlerin sayısı 9 bin 629'a yükseldi.

Son dakika... Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 59 bini aştı, System.String[]

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 132 artarak 59 bin 569'a, yaşamını yitirenlerin sayısı 9 bin 629'a yükseldi.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 24 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 68 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 13 azalarak 102'ye düştüğü belirtildi.

Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 132 artarak 59 bin 569'a çıktığı kaydedilen açıklamada, 10 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 629'a yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

Gelen maskeler güvenlik standardına uymadı

Diğer taraftan Belçika Savunma Bakanlığının sipariş verdiği 15 milyon maskenin güvenlik standartlarına uymadığı ortaya çıktı.

Lüksemburg'ta bir şirketten gelen maskelerin elde yıkanması gerektiği ancak Kovid-19 nedeniyle maskelerin 60 derecede makinayla yıkanmasının uygun olduğu aktarıldı.

Normalleşmede üçüncü aşamaya geçildi

Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, 8 Haziran'da normalleşme sürecinin 3. aşamasına geçiliyor.

Bu süreçte bir sonraki karara kadar ülkede uzaktan çalışma esas olmaya devam edecek.

Bugünden itibaren oteller, kafe, restoran ve barlar 1,5 metre mesafenin korunması koşuluyla ve masa başına en fazla 10 kişi düşecek şekilde tekrar açılıyor. Kafe, restoran ve barlar saat 01.00'e kadar açık kalabilecek.

Amatör, profesyonel spor faaliyet ve müsabakaları tekrar başlarken, 1 Temmuz'dan sonra belirli kurallara uyulması kaydıyla seyircilere de izin verilecek.

Spor salonları da tekrar açılırken, havuz ve spa merkezleri 1 Temmuz'a kadar kapalı kalacak.

Dini hizmet ve törenler de 100 kişiyi geçmeyecek şekilde başladı, kişi sayısı 1 Temmuz'da 200'e çıkarılacak.

Belçika içinde günübirlik ya da daha uzun seyahatler mümkün olurken, Avrupa Birliği (AB) içinde sınır ötesi seyahat 15 Haziran'dan sonra başlayacak.

Parti mekanları, 1 Temmuz'dan itibaren 50 kişiyi kabul edebiliyor ancak gece kulüpleri ve kumarhaneler ağustos sonuna kadar kapalı kalacak.

Belçika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 12:19 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Son dakika... Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 59 bini aştı - Son Dakika Dünya

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