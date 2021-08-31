Son dakika! Belçika ekibi Antwerp, Frey ve Samatta'dan sonra Zanka'yı da kadrosuna dahil etti

Fenerbahçe'de beklenen ayrılıklar gerçekleşiyor. Sezon başında 2 milyon euroya Frey'i alan Belçika ekibi Antwerp, bugün Samatta'yı da kadrosuna kattı.
Samatta haberinin yankısı sürerken Zanka bombası da patladı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Danimarkalı stoper, transfer görüşmeleri için Belçika'ya gitti.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki grubunda rakibi Antwerp'in peş peşe Sarı-Lacivertli kulüpten transferler yapması dikakt çekti.
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