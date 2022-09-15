Son Dakika | BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

Antalya'nın Elmalı ilçesinde belediye başkan yardımcısı Hasan Aydın'ın silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Başkan Öztürk, Bugün başkan yardımcım Sayın Hasan Aydın talihsiz bir silahlı saldırıya uğradı. Şu an sağlık durumu gayet iyi. Vücuduna 6 kurşun girip çıktı. Ama çok şükür ki ameliyatlık bir durumu dahi yok. Şu an acil servisten yukarıdaki odasına alınıyor. Hepimize geçmiş olsun. İnşallah faili en kısa zamanda yakalanacak dedi.