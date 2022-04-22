Son dakika haber... BELEDİYE BAŞKANINA YUMURTALI SALDIRIYA 4 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haber... BELEDİYE BAŞKANINA YUMURTALI SALDIRIYA 4 GÖZALTI

22.04.2022 16:07

Bir son dakika haberine göre ADANA'nın Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a iftar programında yumurtalı saldırıya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

ADANA'nın Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a iftar programında yumurtalı saldırıya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Akay'ın 300 ramazan kolisi vadettiğini ancak 130 koli vermesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdiklerini öne sürdü.

Seyhan Belediyesi'nin dün Dağlıoğlu Mahallesi'nde düzenlediği toplu iftar programına katılan grup, Başkan Akay'a yaklaşarak yumurta fırlattı. Şüpheliler, başkanın korumaları ve iftara katılan mahalleli tarafından durduruldu. Saldırı sonrası üzerini değiştiren Başkan Akay, geri dönerek iftar yemeğine devam etti.

Olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri, Akay'a saldıranların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin Yasin Ç., Ferhat D., Mehmet A. ve Fırat K. olduğunu belirledi. Evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.

Şüpheliler, Akay'ın, 300 ramazan kolisi vermeyi vadettiğini ancak 130 koli vermesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdiklerini öne sürdü. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber... BELEDİYE BAŞKANINA YUMURTALI SALDIRIYA 4 GÖZALTI
Son dakika haber... BELEDİYE BAŞKANINA YUMURTALI SALDIRIYA 4 GÖZALTI
Son dakika haber... BELEDİYE BAŞKANINA YUMURTALI SALDIRIYA 4 GÖZALTI
Son dakika haber... BELEDİYE BAŞKANINA YUMURTALI SALDIRIYA 4 GÖZALTI
Son dakika haber... BELEDİYE BAŞKANINA YUMURTALI SALDIRIYA 4 GÖZALTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... BELEDİYE BAŞKANINA YUMURTALI SALDIRIYA 4 GÖZALTI - Son Dakika


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