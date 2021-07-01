Belediye çocuklar için yüzme havuzu açtı - Son Dakika

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında Sultangazi Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen yüzme havuzları Sultangazi'de açıldı.

Açılışa Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sultangazi Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile gerçekleşen proje kapsamında Sultangazi'de yaşayan çocuklar için güvenle yüzme öğrenebilecekleri havuzlar hazırlandı. 6-12 yaş aralığındaki miniklerin eğitim alacağı havuzlarda, üçü kadın olmak üzere altı profesyonel eğitmen görev alacak. Sultangazi Belediye binası yanında açılan havuzda çocuklara yaz boyunca profesyonel hocalar eşliğinde yüzme eğitimi verilecek.

'SULTANGAZİ'DE HERKES YÜZME ÖĞRENECEK'

Açılışta konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 'Yüzmeyi Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında Sultangazi'de yüzme havuzlarını açtık. İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sultangazi Belediyesi bu projenin paydaşları. Amacımız Sultangazi'de yüzmeyi bilmeyen vatandaşımız kalmasın. Yaklaşık 300 çocuğumuz yüzme kursuna kayıt yaptırdı. Dersleri iki dönem halinde planladık. Çocukları yüzme ile buluşturacağız. Bu projeyi sürekli hale getireceğiz. Özellikle ilkokul öğrencilerinin beden eğitimi derslerini yüzme dersleri olarak vermek istiyoruz. Yüzmeyle iç içe bir nesil oluşturmak istiyoruz. Sultangazi 'de herkese yüzmeyi öğretmeyi hedefliyoruz" dedi.