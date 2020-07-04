Son dakika! Belediye encümen üyesi kura ile belirlendi - Son Dakika

Son dakika! Belediye encümen üyesi kura ile belirlendi

Son dakika güncel haberi: Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Temmuz ayı Belediye Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Temmuz ayı Belediye Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı. Belediye encümen üyeliği seçimlerinde eşitlik çıkınca, kur'a ile encümen üyesi seçildi.

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Korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen toplantıların ardından ilk olağan Pazaryeri Belediye Meclis Toplantısı Pazaryeri Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleşirken, 8 gündem maddesi görüşüldü. 8 gündem maddesi, denetim raporu, faaliyet raporu ve kesin hesapların görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. Belediye encümen üyeliği seçiminde yapılan oylamada eşitlik olması sonucunda kura çekimi Selami Özdil ve Gökhan Değirmen üyeliğine seçildi. Plan ve Bütçe komisyonu üyeliğine Erkan Karakaş, Volkan Onur ve Mehmet Duvan, İmar Komisyonu üyeliğine ise Hüseyin Ünal, Bayram Benli ve Mehmet Uzun oylama sonucunda seçildi. Covid-19 salgını dolayısı ile Pazaryeri Belediye Başkanlığına ait kiralık dükkanlardan 3 aylık kiralarının alınmayacağına da oy birliği ile karar verildi. Beşikli Mahallesinde vatandaşların talebi üzerine verilen dilekçe sonucu Yukarı Cami Sokağın bir kısmı 410 Sokak olarak adlandırıldı.


Toplantı dilek ve temennilerin konuşulmasının ardından sona erdi. - BİLECİK

Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 15:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Belediye encümen üyesi kura ile belirlendi - Son Dakika

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