Son dakika haberi... BELEDİYE OTOBÜSÜ, MİNİBÜSE ÇARPTI: KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika

KONYA'da belediye otobüsü, dönmek için aniden manevra yaptığı minibüsle çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, o anlar da güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Kaza, saat 15.10 sıralarında merkez Meram ilçesi Hatip Caddesi'nde meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Mehmet Akif Demiryürek yönetimindeki 42 BBZ 16 plakalı otobüs, önünde aniden sola dönmek için manevra yapan Mehmet Karataş yönetimindeki 42 CRV 76 plakalı minibüse çarptı. Kazada sürücüler Mehmet Akif Demiryürek, Mehmet Karataş, ve minibüste yanında bulunan İbrahim Karataş, Hayfa S., Muna Y. ve Selver D. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde otobüsün, çarpmasıyla minibüsteki bir kişinin, kapının açılması sonu yere düştüğü görülüyor. Soruşturma sürüyor.