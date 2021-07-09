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Son Dakika | Belediye otobüsünün çarptığı Suriyeli Abdulrahman öldü - Son Dakika

Son Dakika | Belediye otobüsünün çarptığı Suriyeli Abdulrahman öldü

09.07.2021 15:23
Son Dakika | Belediye otobüsünün çarptığı Suriyeli Abdulrahman öldü, System.String[]

Son dakika gündem haberi... DİYARBAKIR'da yolun karşısına geçerken belediye otobüsünün çarptığı Suriyeli Abdulrahman Alhaj (8), yaşamını yitirdi.

DİYARBAKIR'da yolun karşısına geçerken belediye otobüsünün çarptığı Suriyeli Abdulrahman Alhaj (8), yaşamını yitirdi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen Alhaj'ın ağabeyi Ali Alhaj ile yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Karacadağ Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün durağa yanaşmaya çalıştığı 21 AN 227 plakalı belediye otobüsü yolun karşısına geçmek isteyen Suriyeli Abdulrahman Alhaj'a çarptı. Otobüsün ön tekerleğinin altında kalan Alhaj, yaşamını yitirdi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen Alhaj'ın aile bireyleri, sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, aile fertlerini güçlükle sakinleştirdi. Arapça ağıtlar yakan aile bireyleriyle polis arasında, zaman zaman tartışma yaşandı.Alhaj'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Abdulrahman Alhaj'ı trafik kazasında kaybeden ailenin, Suriye Halep'teki iç savaştan kaçıp Diyarbakır'a geldiği belirtildi.

FOTOGRAFLI


Son Dakika | Belediye otobüsünün çarptığı Suriyeli Abdulrahman öldü
Son Dakika | Belediye otobüsünün çarptığı Suriyeli Abdulrahman öldü
Son Dakika | Belediye otobüsünün çarptığı Suriyeli Abdulrahman öldü
Son Dakika | Belediye otobüsünün çarptığı Suriyeli Abdulrahman öldü
Son Dakika | Belediye otobüsünün çarptığı Suriyeli Abdulrahman öldü
Son Dakika | Belediye otobüsünün çarptığı Suriyeli Abdulrahman öldü
Son Dakika | Belediye otobüsünün çarptığı Suriyeli Abdulrahman öldü

Diyarbakır, Suriyeli, Bağlar, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Belediye otobüsünün çarptığı Suriyeli Abdulrahman öldü - Son Dakika


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