Son dakika... Belediye personelleri demir sopalı, şişeli saldırıya uğradı: O anlar kamerada - Son Dakika

İzmir'in Karaburun ilçesinde, iddialara göre mülkiyeti belediyeye ait olan arsayı izinsiz kullanan bir mekana giden görevliler, demir sopalı, şişeli, sandalyeli saldırıya uğradı. Darp raporu alan belediye personelleri şikayetçi olurken, saldırı anları yaka kamerasına yansıdı.

Olay, Karaburun ilçesinde meydana geldi. İddialara göre Karaburun Belediyesi görevlileri, ilçe merkezinde mülkiyeti belediyeye ait olan ve daha önce tebligatla uyarı yapılan arsanın bir mekan tarafından yasa dışı kullanılması üzerine bölgeye gitti. Mekanın sınırı ile arsayı birbirinden ayırmak amacıyla çit çekmek isteyen zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları, demir sopalı, şişeli saldırıya uğradı. Yine korkutmak amacıyla bir pitbull köpeğinin de mekana getirildiği öne sürüldü. Saldırı anları ise zabıtaların yaka kamerasına yansıdı.

Belediye başkanından açıklama

Konuyla ilgili Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan tarafından açıklama yapıldı. Bugüne kadar boşaltılmayan arsa için Fen İşleri Müdürü ve ilgili müdürlük çalışanları, iki zabıta personeli, iki demir ustası, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan bir polis memuru ve bir bekçi ile alana gidildiğini belirten Erdoğan, görevli personelin mekan sahibi ve çalışanları tarafından saldırıya uğradığını söyledi.

Darp raporu alıp suç duyurusunda bulundular, arsa işgali sona erdi

İlkay Girgin Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yaşanan bu menfur saldırılar gerek zabıtalarımızın yaka kamerası ile belgelenmiş ve emniyete verilmiştir. Karaburun Devlet Hastanesi'nden darp raporu alan arkadaşlarımız, mekan sahibi ve çalışanları hakkında şikayet ve suç duyurusunda bulunmuşlardır. Netice itibarıyla Belediyemize ait arsa işgalden arındırılmış, deniz tarafına iniş için yapılan merdiven kullanılamaz hale getirilmiştir. İşletmenin, hiçbir şekilde denize sınırı yoktur ve deniz tarafını işgal etme hakkı bulunmamaktadır. Karaburun Belediyesi olarak ilçemizde yasa ve yönetmeliklere uygun olarak faaliyet gösteren tüm işletmelerin yanında duruyoruz, faaliyetlerine devam etmelerini kolaylaştırmak için elimizden gelen tüm anlayışı gösteriyoruz; ancak ilçemizdeki huzuru bozucu, düzenbazlık ve yasa dışı işgali normalleştiren girişimlere de asla izin veremeyiz. Konunun takibini bizzat yapacağımızı kamuoyumuzun dikkatine sunuyoruz." - İZMİR