Son dakika... Belgrad Priştine Diyaloğu Brüksel'de devam ediyor - Son Dakika

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlığında Belgrad- Priştine Diyaloğu devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Sırbistan ve Kosova arasında yapılan görüşmelere devam edilmesi amacıyla iki ülke liderini Brüksel'de buluşturdu. Belgrad - Priştine Diyaloğu adı verilen sürecin üçüncü toplantısına AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlık ediyor. Toplantı öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen Borrell, "Bugün yine Avrupa Birliği Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ile birlikte Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Avdullah Hoti'ye ev sahipliği yapacağım. Bu, Belgrad-Priştine Diyaloğu'nun üçüncü üst düzey toplantısı ve geçen Temmuz ayında yeniden başlamasından bu yana şahsen ikinci toplantısı. Müzakereciler son toplantımızda tartıştığımız konuları takip etmek için çalıştılar. Görüşmelerde kayıp ve yerlerinden edilmiş kişiler sorunu ve ekonomik işbirliği ele alınacak" dedi.

Toplantılardan kısa vadede çözüm çıkamayabileceğini ima eden Borrell, "Bu konuşmalar, anlayabileceğiniz gibi, her zaman kolay değildir. Bu nedenle her iki tarafın da bağlılığını ve saygısını görmekten mutluyum. Bugünkü toplantı öncesinde de bunu ortaklaşa teyit etmelerini memnuniyetle karşılıyorum. Her ikisi de ortak açıklamalarında Avrupa Birliği entegrasyonuna bağlı olduklarını, buna en yüksek önceliği verdiklerini ve Avrupa Birliği destekli diyalog üzerinde çalışmaya devam edeceklerini hatırlattı. Ayrıca ilgili yükümlülüklerine uygun olarak daha fazla AB uyumu sağlamak için çabalarını iki katına çıkarmayı taahhüt ettiler. Doğal olarak, konumları farklıdır, ancak ortak bir zemin bulmak ve ilişkilerinin kapsamlı bir şekilde normalleştirilmesi için çalışmak için tekrar buraya geldiler ve tüm önemli sorunları ele alacaklar" ifadelerini kullandı.

Diyalog toplantılarının içeriğine ilişkin detaylar veren Josep Borrell; "Bugün, iki ek çok önemli konu hakkında daha konuşacağız. Çoğunluk halinde olmayan topluluklar için düzenlemeler ve karşılıklı mali taleplerin ve mülkiyet konularının çözümlenmesi. Her iki konu da çok hassas ve Kosova ile Sırbistan arasındaki gelecekteki ilişkiler ve halklarının günlük yaşamı için çok önemli" şeklinde konuştu.

Toplantının ardından AB Özel Temsilce Miroslav Lajcak tarafından bugünkü diyaloğun sonuçları hakkında bilgilendirme yapılması bekleniyor.