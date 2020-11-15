Son dakika! Bellona Kayseri Basketbol, Kalani Brown'u transfer etti
15.11.2020 19:31
Son dakika haber... Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Kalani Brown'u kadrosuna kattı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Kalani Brown'u kadrosuna kattı.
Kayseri ekibi, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) Atlanta Dream forması giyen 23 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından, "Hoş geldin Kalani Brown. Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında en son WNBA'de Atlanta Dream forması giyen Kalani Brown ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz." paylaşımı yapıldı.
Son Dakika Türkiye, Rusya karşısında galibiyet peşinde! Millilerin ilk 11'i belli oldu Kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada baba, oğlunu tüfekle öldürdü Aliyev açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC'ye Batı'nın iki yüzlülüğünü anlattı Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar Rusya'ya karşı savaşan gruplara verilmiş Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti