Son dakika! 'Beni dövemezsin' dediği Zafer'i öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! 'Beni dövemezsin' dediği Zafer'i öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak

13.05.2022 16:54
Son dakika! 'Beni dövemezsin' dediği Zafer'i öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak

Son dakika haberine göre ADANA'da, oyun tartışmasında "Beni dövemezsin" dediği arkadaşı Zafer Can Kılıç'ı (16), kendisini yere düşürünce bıçaklayarak öldüren O.T. (15) hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

ADANA'da, oyun tartışmasında "Beni dövemezsin" dediği arkadaşı Zafer Can Kılıç'ı (16), kendisini yere düşürünce bıçaklayarak öldüren O.T. (15) hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. O.T., 'kasten çocuk öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Olay, 25 Ocak günü saat 19.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencileri Zafer Can Kılıç ile arkadaşları O.T., A.E. (16) ve A.Y. (17) buluşarak, kafede oturdu. Daha sonra sokakta yürümeye başlayan Kılıç ile O.T. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce O.T., cebinden çıkardığı bıçakla Kılıç'ı sırt ve göğsünden bıçakladı. Kılıç, kanlar içinde yere yığılırken, O.T. ise olay yerinden koşarak kaçtı. Yanındaki arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi yaptığı Zafer Can Kılıç, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kan kaybettiği belirtilen Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, O.T.'yi olay yerine yakın bölgedeki parkta yakaladı.

'BENİ YERE DÜŞÜRDÜ'Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen O.T.'nin, ifadesinde, "Zafer Can'ın fitness salonuna gidip, vücut çalışıyordu. Oyun tartışması sırasında 'Beni dövemezsin' dedim. Zafer Can, üzerime gelip beni yere yıktı. Ayağa kalkıp, cebimdeki bıçakla bıçakladım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.İDDİANAME KABUL EDİLDİ

O.T. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında 'kasten çocuk öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Yargılama sonunda verilecek kararda yaş küçüklüğü nedeniyle indirim uygulanmasının da talep edildiği iddianame, Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, arkadaş olan ikili arasında internet kafe çıkışında başlayan şakalaşmanın, sanığın Kılıç'a çelme takarak düşürmesiyle kavgaya dönüştüğü, O.T.'nin arkadaşını bıçaklayıp kaçtığı anlatıldı. O.T. hakkında Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden rapor alındığı belirtilen iddianamede, sanığın işlediği suçların hukuki anlam ve sonuçlarını algıladığı, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu tespitlerine raporda yer verildiği kaydedildi.


Son dakika! 'Beni dövemezsin' dediği Zafer'i öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak
Son dakika! 'Beni dövemezsin' dediği Zafer'i öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak
Son dakika! 'Beni dövemezsin' dediği Zafer'i öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak
YORUMLAR
500
Adana'da arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet talebi Adana'da arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet talebi Kahramankazan'da çocuklar için oyun şenliği düzenlendi Kahramankazan'da çocuklar için oyun şenliği düzenlendi

Zafer Can, oyunlar, Çocuk, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! 'Beni dövemezsin' dediği Zafer'i öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak - Son Dakika


Son Dakika
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
16:49 Ukraynalı yetkili iddia etti: Rus ordusunda üst düzey komutanlar "kovulup tutuklandı"
16:39 Savaşın başından bu yana görülmemiş manzara! Ukrayna mahkemesinde yargılanan Rus askerin ömür boyu hapis isteniyor
16:34 Zelenski, "Direkt olarak Putin ile görüşmeye hazırım" dedi sonra şartını açıkladı: Önce topraklarımızı terk edin
16:31 Cinnet geçiren anne, 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü
16:20 Dinlenme tesisinde poğaçaların arasında dolaşan fare tepki çekti: Körfez Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlatıldı
16:15 Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz, Erşan Kuneri galasına sarı saçlarıyla katıldı!
16:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "NATO çıkışı" İskandinav ülkelerinin basınında
15:56 Mesut Özil'den sürpriz karar! Yatırımcısı olduğu kulübe gidiyor
15:40 Bakan Nebati: Ucuz kredi müjdemizin ardından konut fiyatını artıranlar tek tek tespit edildi! Suistimal ederek bizi aldatmalarına izin vermeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 16:59:52. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! 'Beni dövemezsin' dediği Zafer'i öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement