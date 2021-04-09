Son dakika: Benin'de cumhurbaşkanı seçimini protesto gösterisinde 1 kişi öldü - Son Dakika

Benin'de cumhurbaşkanı seçimini protesto etmek için düzenlenen gösteride 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan haberlerde, güvenlik güçlerinin, ülkenin orta kesimindeki Save kentinde cumhurbaşkanı seçiminde muhalefete yeterince yer verilmemesini protesto etmek için düzenlenen izinsiz gösteriyi dağıtmaya çalışırken arbede çıktığı belirtildi.

Haberlerde, güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan arbedede 1 ölü ve çok sayıda yaralının olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 11 Nisan 2021'de düzenlenecek. İlk turda hiçbir adayın yüzde 50 barajını geçememesi halinde, seçimin ikinci turu 9 Mayıs'ta yapılacak.

Muhalefet, Bağımsız Seçim Komisyonunun, kendisine ulaştırılan 20'ye yakın aday başvurusundan sadece 3'ünü kabul etmesine tepki göstermişti.