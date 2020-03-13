Son dakika! Benjamin Mendy'de corona virüs şüphesi! Karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika! Benjamin Mendy'de corona virüs şüphesi! Karantinaya alındı - Son Dakika Spor

Son dakika! Benjamin Mendy'de corona virüs şüphesi! Karantinaya alındı

28 dakika önce

İngiliz Kulübü de konuyla ilgili olarak Mendy'nin adını vermezken, "Oyuncularımızdan birinin aile üyelerinin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştır.

Son dakika! Benjamin Mendy'de corona virüs şüphesi! Karantinaya alındı, System.String[]

İngiliz Kulübü de konuyla ilgili olarak Mendy'nin adını vermezken, "Oyuncularımızdan birinin aile üyelerinin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz da bu testi yaptırmıştır ve sonucu çıkana kadar kişisel olarak kendini izole etmiştir." açıklamasını yaptı.

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:56 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekizinci kez yarı finalde
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması Edin Visca, Avrupa'da 13 gole ulaştı Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti

Son Dakika Haberleri
00:58 Futbol: UEFA Avrupa Ligi
00:56 Son dakika! Benjamin Mendy'de corona virüs şüphesi! Karantinaya alındı
00:34 Maçın ardından
00:25 Göksel Gümüşdağ: Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiği için teknik heyet ve oyuncularımıza...
00:23 Göksel Gümüşdağ: "Ülke puanına önemli bir katkı sağladık"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 01:25:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Benjamin Mendy'de corona virüs şüphesi! Karantinaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]