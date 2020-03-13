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Son dakika! Benjamin Mendy'de corona virüs şüphesi! Karantinaya alındı
28 dakika önce
İngiliz Kulübü de konuyla ilgili olarak Mendy'nin adını vermezken, "Oyuncularımızdan birinin aile üyelerinin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştır.
İngiliz Kulübü de konuyla ilgili olarak Mendy'nin adını vermezken, "Oyuncularımızdan birinin aile üyelerinin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz da bu testi yaptırmıştır ve sonucu çıkana kadar kişisel olarak kendini izole etmiştir." açıklamasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:56
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