Son dakika: Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış (4) - Son Dakika

İKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Muğla'nın Milas ilçesinde Bensu Narlı'nın (23), eski erkek arkadaşı Serhat K. (25) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüblmesi ile ilgili sürdürülen soruşturmada 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin Serhat K.'nın arkadaşı E.D. olduğu öğrenildi. E.D.'nin 'yardım ve yataklık' suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.