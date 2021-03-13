Son dakika: Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış (4) - Son Dakika

Son dakika: Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış (4)
13.03.2021 19:34
Son dakika gündem haberi... İKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİMuğla'nın Milas ilçesinde Bensu Narlı'nın (23), eski erkek arkadaşı Serhat K. (25) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüblmesi ile ilgili sürdürülen soruşturmada 1 kişi daha gözaltına alındı.
İKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Muğla'nın Milas ilçesinde Bensu Narlı'nın (23), eski erkek arkadaşı Serhat K. (25) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüblmesi ile ilgili sürdürülen soruşturmada 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin Serhat K.'nın arkadaşı E.D. olduğu öğrenildi. E.D.'nin 'yardım ve yataklık' suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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