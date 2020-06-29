Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta çifte indirim geldi. Benzinde 12 kuruş, motorinde ise 17 kuruş olan indirim, pompa fiyatlarına yansıyacak.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından İstanbul'da 6,26'dan satılan benzinin litresi 6,14'e gerileyecek. Benzinin litresi İzmir'de 6,35'ten 6,23'e, Ankara'da ise 6,35'ten 6,23'e düşecek.

İstanbul'da 6,92'ye satılan motorinin litresi 6,75'e düşecek. Motorinin litresi İzmir'de 6 liradan 6,83'e, Ankara'da ise 5,98'den 5,81'e gerileyecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.