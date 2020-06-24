Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi - Son Dakika

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 12 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 12 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı pompaya yansıyacak. Benzine 23 Haziran tarihinde de 24 kuruş zam gelmişti.

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BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da 6,33 liraya satılan benzinin litresi 6,45 liraya yükselecek. Benzinin litresi Ankara'da 6,41 liradan 6,53 liraya, İzmir'de 6,43 liradan 6,55 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 05:00 

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi - Son Dakika Ekonomi

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