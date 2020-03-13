Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi

27 dakika önce

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 51 kuruş indirim geldi. Söz konusu indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 51 kuruş indirim yapıldı. Söz konusu indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"14 Mart tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 51 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR OLACAK?

İndirim gerçekleşirse benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6,04 TL'den 5,53 TL'ye, Ankara'da 6,13 TL'den 5,62 TL'ye, İzmir'de ise 6,14 TL'den 5,63 TL'ye düşecek.

11 MART'TA 60 KURUŞ İNDİRİM GELMİŞTİ

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası 11 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorine 56 kuruş, benzine ise 60 kuruş indirim yapılmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
14 Mart, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:18 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor Koronavirüs sonrası İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranı %10 azaldı İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek

Son Dakika Haberleri
16:42 Benzinde beklenen indirim açıklandı
16:32 AVM'lerde koronavirüs önlemleri artırılıyor
16:30 İstMarina AVM 24 saat dezenfekte ediliyor
16:28 TOBB haksız fiyat artışına karşı disiplin mekanizmasını işletiyor
16:28 TEB, konut kredisi faizini düşürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 16:46:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]