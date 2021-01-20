Son Dakika | Benzinlikte kaza yapan alkollü sürücüden ilginç savunma: "Araba kendi çalıştı, oraya gitti vurdu" - Son Dakika

Son Dakika | Benzinlikte kaza yapan alkollü sürücüden ilginç savunma: "Araba kendi çalıştı, oraya gitti vurdu"

20.01.2021 03:56

Son dakika haberler: Benzinlikte kaza yapan alkollü sürücüden ilginç savunma: "Araba kendi çalıştı, oraya gitti vurdu" Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde alkollü sürücü, benzin aldığı akaryakıt istasyonunda benzin pompasının bariyerlerine çarptı.

Benzinlikte kaza yapan alkollü sürücüden ilginç savunma: "Araba kendi çalıştı, oraya gitti vurdu"

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde alkollü sürücü, benzin aldığı akaryakıt istasyonunda benzin pompasının bariyerlerine çarptı. Polisleri gören sürücü, "Kontağa bastım. Araba kendi çalıştı. Oraya gitti vurdu" dedi.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Akköprü mevkisinde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Sürücü Cavit E., 06 GM 423 plakalı otomobiline benzin aldı. Daha sonra alkolün de etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle benzin pompasına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisleri görünce zorluk çıkaran alkollü Cavit E., olayın nasıl olduğunu soran ekiplere, "Ben evime gidecektim. Kontağa bastım. Araba kendi çalıştı. Oraya gitti vurdu" dedi. Bunun üzerine gözaltına alınarak karakola götürülen sürücünün burada yapılan alkol muayenesinde 169 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye emniyette yapılan işlemlerinin ardından 2 bin TL cezai işlem uygulanırken otomobili de çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

Son Dakika | Benzinlikte kaza yapan alkollü sürücüden ilginç savunma: Araba kendi çalıştı, oraya gitti vurdu
Son Dakika | Benzinlikte kaza yapan alkollü sürücüden ilginç savunma: Araba kendi çalıştı, oraya gitti vurdu
Son Dakika | Benzinlikte kaza yapan alkollü sürücüden ilginç savunma: Araba kendi çalıştı, oraya gitti vurdu
Son Dakika | Benzinlikte kaza yapan alkollü sürücüden ilginç savunma: Araba kendi çalıştı, oraya gitti vurdu

Akaryakıt, Ankara, Benzin, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Benzinlikte kaza yapan alkollü sürücüden ilginç savunma: 'Araba kendi çalıştı, oraya gitti vurdu' - Son Dakika


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