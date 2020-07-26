Son dakika... Berber, kahvehane, terzide farklı firmalara ait pos cihazları çıktı - Son Dakika

Adana'da pos cihazı üzerinden tefecilik yapanlara yönelik yapılan operasyonda berber, kahvehane ve terzide bile pos cihazı çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde farklı iş kollarında faaliyet gösteren biri kadın 25 şüphelinin, hayali ürün satışı yaparak, karşılığında kredi kartlarından para çekip, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yüksek komisyon bedelleri karşılığında verdiğini tespit etti. Pos tefecilerini adım adım takip eden polis, gerekli delilleri topladıktan sonra harekete geçti.

21 Temmuz'da daha önce belirlenen 21 ayrı adrese eş zamanlı şok baskınlar düzenlendi; biri kadın 25 kişi kıskıvrak yakalandı. Zanlılara ait iş yerlerinde yapılan aramalarda da; 355 bin 120 lira nakit parayla birlikte 13 farklı bankaya ait pos cihazı, yine farklı banka ve kişilere ait olan 67 adet kredi kartı, 4'ü dolu toplam 204 adet senet ele geçirildi. Şüphelilerin alacaklarını gün gün kaydettiği 12 adet ajandaya da incelenmek üzere el konuldu.

Yürütülen soruşturma kapsamında pos tefecilerinin dikkat çekmemek için başta kuyumcu olmak üzere terzi, kıraathane ve berber gibi işletmeleri kendilerine kalkan olarak kullandıkları da tespit edildi. Söz konusu işletmelerde ürün satışı yapılmış gibi gösterip, kredi kartlarından tek ya da taksitli çekim yaparak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara para veren şüphelilerin, karşılığında da yüklü miktarda 'komisyon' aldıkları belirlendi.

E.Y.'nin işlettiği terzihanede 3 adet pos cihazı olması dikkat çekti. Bu cihazların başta elektronik ve beyaz eşya olmak üzere kendi faaliyet alanının dışındaki firmalara ait pos cihazları olması da dikkat çekti. N.K.'nin sahibi olduğu kıraathanede 2 adet pos cihazı bulunduğu, yine bunların da farklı iş kollarındaki firmalara ait olduğu tespit edildi. Berber olan A.D.'nin de iş yerinde pos cihazı bulundurduğu belirlendi.

Tekstil alanında faaliyet gösteren G.Ç.'nin, iş yerinde yer alan ve beyaz eşya alanında faaliyet gösteren bir firmaya ait pos cihazı için, "Arkadaşımın iş yerinde sorun çıkınca emanet olarak pos cihazını bana bıraktı. Arada gelip kullanıyordu" diye savunma yaptığı da ortaya çıktı.

Bankaların 'kara liste'ye aldığı kişilerin genelde pos tefecilerinin tuzağına düştüğü, bazılarının da kredi kartlarını kullandırdıkları da belirlendi. 25 zanlı, ifadeleri sonrasında soruşturmaya bakan savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA