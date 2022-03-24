Son Dakika | Berber koltuğunda öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Son Dakika | Berber koltuğunda öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı

24.03.2022 00:57
Son Dakika | Berber koltuğunda öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'te berber dükkanına yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 25 yaşındaki Yasin Demir'in ailesine teslim edilen cenazesi defnedildi.

Gaziantep'te berber dükkanına yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 25 yaşındaki Yasin Demir'in ailesine teslim edilen cenazesi defnedildi. Cenaze Adli Tıp Kurumundan çıkarıldığı esnada yakınlarının "Yasin nereye gittin" diye feryat etmesi yürekleri dağladı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde Şehit Mehmet Gezelge Caddesi üzerinde bulunan bir berberde dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, fabrika işçisi Yasin Demir (25) berbere tıraş olmaya geldi. Demir berber koltuğuna oturduğu sırada dükkana giren silahlı bir kişi tabancasıyla kurşun yağdırdı. Saldırıda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demir hayatını kaybetti. Demir'in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Cenazenin Adli Tıp Kurumundan çıkarıldığı sırada sinir krizi geçiren yakınları "Yasin nereye gittin" diyerek feryat etti. Aileye teslim edilen cenaze Yeşilkent Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Saldırıda yaralanan Muhammet Can'ın ise Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor. - GAZİANTEP

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Bir günde iki acı birden yaşadı, önce eşini sonra annesini kaybetti Bir günde iki acı birden yaşadı, önce eşini sonra annesini kaybetti Şahinbey'de ağaç dikimi törenle yapıldı Şahinbey'de ağaç dikimi törenle yapıldı

Yasin Demir, Gaziantep, Adli Tıp, Cenaze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Berber koltuğunda öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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