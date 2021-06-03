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Son Dakika | Berberde fön çekme meselesinden çıkan kavgada 2 kişiyi yaralayan sanığa 4 yıl hapis - Son Dakika

Son Dakika | Berberde fön çekme meselesinden çıkan kavgada 2 kişiyi yaralayan sanığa 4 yıl hapis

03.06.2021 14:55
Son Dakika | Berberde fön çekme meselesinden çıkan kavgada 2 kişiyi yaralayan sanığa 4 yıl hapis, System.String[]

Son dakika haberleri... Kocaeli'de saçına çekilen fönü beğenmediği için tartıştığı kalfa ve araya giren arkadaşını bıçakladığı iddiasıyla "kasten yaralama" suçundan yargılanan sanık, 4 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'de saçına çekilen fönü beğenmediği için tartıştığı kalfa ve araya giren arkadaşını bıçakladığı iddiasıyla "kasten yaralama" suçundan yargılanan sanık, 4 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Adem B. ile müştekiler Oğuzhan Çiftçi ve Ramazan Mutlu katıldı.

İddianamenin okunmasının ardından söz verilen sanık Adem B, berber Hakan Kartı'nın kendisini tıraş ettiğini, sonrasında fön çekmesini istediği çırağın bu işi başaramadığını söyledi.

Bunun üzerine kendisinin de "Yapamayacaksan bırak, ustan yapsın." dediğini belirten Adem B, daha sonra berberin kalfa Oğuzhan Çİftçi'yi fön çekmesi için çağırdığını anlattı.

Adem B, Çiftçi'nin saçlarını sert şekilde ovalayıp kuruladığını öne sürerek, bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını, kalfanın kendisine küfür ettiğini iddia etti.

Tartışmanın büyümesi üzerine berber Hakan Kartı'nın Oğuzhan Çiftçi'yi dışarı çıkardığını ve saçını düzelttiğini aktaran Adem B, dışarı çıkınca 5-6 kişinin kendisine saldırdığını, bunun üzerine can havliyle bıçağı çıkarıp sallamaya başladığını öne sürdü.

Bıçağın kime değdiğini bilmediğini savunan Adem B, "Kimseyi hedef alarak hareket etmedim, sonrasında oradan kaçıp uzaklaştım. Bıçağı koşarken atmıştım. Müştekileri bıçakladığım anı hatırlamıyorum." şeklinde konuştu.

"Saçını düzeltmeye çalışırken 'Yapamıyorsan sen de bırak' dedi"

Müşteki Oğuzhan Çiftçi de saçını düzeltmeye çalıştığı sırada sanığın kendisine "Yapamıyorsan sen de bırak" dediğini, bunun üzerine kendisinin fön makinesini kapattığını belirterek, "Bu sırada sanık küfürler etmeye başladı. Bunun üzerine ben de 'Müşterileri rahatsız etme, dışarda sakince konuşalım.' deyip dışarı çıktım." ifadesini kullandı.

Sanığın dükkandan çıkar çıkmaz üzerine doğru yürüdüğünü aktaran Çiftçi, şöyle devam etti:

"Ben de onun üzerine yürüdüm. Sanık yine küfürler ediyordu, bunun üzerine yumruk attım. Karşılıklı yumruklaşmaya başladık. Devamında Ramazan Mutlu olayı görüp yanımıza geldi. Ramazan, kavgayı ayırmaya çalışıyordu. Sanık bunun üzerine Ramazan'ı 4 kez karnından bıçakladı. Devamında olay yerinden kaçtı, peşinden koştum ama yakalayamadım. Olay yerine geri döndüğümde sanığın beni de belimden ve bacağımdan bıçakladığını fark ettim."

Müşteki Ramazan Mutlu ise sanığın küfretmesi üzerine Oğuzhan Çiftçi ile Adem B'nin karşılıklı yumruklaşmaya başladığını anlatarak, "Adem'i belinden tutup uzaklaştırmaya çalıştım, karnımda yanmaları hissedince bıçaklandığımı anladım." dedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten yaralama" suçundan her iki müşteki yönünden ayrı ayrı olarak 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Adem B, esasa ilişkin savunmasında, Kocaeli'ye çalışmak için geldiğini, davanın sonuçlanması halinde askere gideceğini belirterek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, "kasten yaralama" suçundan sanığı Ramazan Mutlu'ya yönelik eylemi için 3 yıl 1 ay 15 gün, Oğuzhan Çiftçi'ye yönelik eylemi için 11 ay 7 gün olmak üzere toplam 4 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, verilen cezanın süresi, sanığın daha önce suç işlememiş olması ve duruşmadaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulundurarak, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Ramazan Mutlu, Kocaeli, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Berberde fön çekme meselesinden çıkan kavgada 2 kişiyi yaralayan sanığa 4 yıl hapis - Son Dakika


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