Son dakika... - Berde'ye ateş açan Ermenistan'a ait hedefler imha edildi - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın Berde kentine ateş açan Ermenistan'a ait askeri araçların imha edildiği belirtildi.

ABD'nin yeni keşfi ile ilgili bilim kurulu üyesinden gururlandıran ifadeler: Türkiye, aspirini en başından beri korona tedavisinde kullanıyor